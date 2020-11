Cabanes entrega obsequis a la gent gran i homenatja el veí i la veïna de més edat

L'Ajuntament de Cabanes que va suspendre tots els actes relacionats amb la festa de la vellesa, per adaptar-se a les restriccions per contenir la pandèmia, no ha volgut deixar passar l'oportunitat d'homenatjar la seva gent gran prenent totes les mesures de seguretat necessàries.

Regal personalitzat



L'Ajuntament va repartir fa uns dies una sèrie de detalls als poc més de dos-cents jubilats i jubilades del municipi, que van consistir en una mascareta personalitzada per a cada un, ha explicat l'alcalde del municipi Àlex Hernández. Només restava fer entrega de l'obsequi de l'Ajuntament a la veïna més gran, la Teresa Mayà, de 93 anys (a punt per fer 94 anys), i el veí més gran, en Joan Sirvent, de 91 anys. «Per qüestions de prudència per la Covid amb gent gran, no vam fer entrega personalment de l'obsequi, sinó que se'ls va fer arribar a través d'un familiar, juntament amb el nostre reconeixement i felicitació» ha destacat l'alcalde. En aquesta ocasió, els obsequis que van rebre els dos veïns de més edat van ser unes mantes de sofà.

El veí més gran de Cabanes Joan Sirvent

La festa i l'homenatge de la Vellesa es va suspendre juntament amb la castanyada, dues activitats molt populars al municipi. Hernández destaca que la situació al poble es manté sense complicacions fins al moment actual.

La pandèmia ha afectat especialment el col·lectiu de la gent gran, especialment vulnerable, que ha vist limitada les interaccions socials i familiars a causa de la situació actual. Per aquest motiu, amb reconeixements com el de l'Ajuntament de Cabanes, es pretén arribar a ells per mostrar que malgrat la pandèmia, continuen estant tan presents com sempre dins la societat.