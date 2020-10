Cap de setmana de Tots Sants sense parada de castanyes a la Riba de l'Escala

Ja és tradició, i des de fa més de 35 anys, que la segona setmana d'octubre comenci la venda de castanyes a la Riba de l'Escala. El Centre Esportiu i Recreatiu (CER) s'encarrega de la parada. Les mesures restrictives per la Covid-19 els han obligat, però, a suspendre aquesta activitat i aquest cap de setmana la Riba estarà deserta, sense les llargues cues de persones de totes les edats esperant per comprar la paperina de 12 castanyes per 3 euros. Cada cap de setmana se solen coure uns 150 kg de castanyes.

L'olor de romaní ha pogut impregnar part del nucli antic durant unes setmanes. Aquest any amb la novetat de la venda de moniatos i l'animació de música.