El jutge ordena que la dona de Mainat no s'acosti ni a ell ni als seus fills

El jutge ha decretat una ordre d'allunyament per a Angela Dobrowolski, que no es podrà acostar a menys d'un quilòmetre dels seus fills ni de Josep Maria Mainat, que demanarà un informe psicològic sobre l'estat de la seva encara dona, investigada per presumptament haver-lo intentat matar el passat mes de juliol.

"No l'odio", ha assegurat el productor televisiu a la sortida dels jutjats de Barcelona, on tots dos han prestat declaració aquest diumenge.

Després d'escoltar-los a tots dos, el jutge ha desestimat enviar Dobrowolski a presó, tal com sol·licitava la Fiscalia, però sí que ha emès l'ordre d'allunyament que demanava Mainat.

El magistrat ha acordat que la investigada, que seguirà en llibertat provisional, haurà de comparèixer cada 15 dies davant el jutge, que li ha retirat el passaport