El millor croissant de mantega de l'Estat l'ha fet un pastisser figuerenc a Barcelona

El figuerenc Andreu Sayó s'ha proclamat guanyador del XIII Concurs Millor Croissant de Mantega d'Espanya, organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. A més del prestigi, el pastisser, que treballa a la històrica Pastisseria Brunells de Barcelona, s'emporta un premi de mil euros.

Andreu Sayó, de 41 anys, es dedica a la pastisseria des de fa relativament poc, des que va decidir aparcar la seva professió de biòleg i els projectes d'educació ambiental per dedicar-se de ple a elaborar brioxeria. Per a ell, el premi ha estat "una gran sorpresa". "Avui no ha parat d'entrar gent a la pastisseria. Si en un dia normal coem uns cent croissants de mitjana, avui ja en portem venuts 800 o 900", somriu el pastisser, justament el dia després d'haver guanyat el premi.

Aquest any, 53 pastisseries han participat en aquest certamen, que té per objectiu incentivar i premiar els coneixements i habilitats dels pastissers en matèria de brioixeria, específicament d'un producte tan emblemàtic com el croissant, reconeixent així la professió i la qualitat de la pastisseria artesana del país.