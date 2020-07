La Revista de Festa Major de Roses ofereix un recorregut per la vila confinada

L'Ajuntament de Roses ha presentat aquest matí la revista que edita cada any amb motiu de la celebració de la Festa Major del municipi. Enguany, davant l'excepcionalitat de la pandèmia mundial de la Covid-19, la revista dedica un monogràfic a les seves conseqüències, a com s'ha viscut a Roses l'estat d'alarma, i a ajudar a reflexionar sobre els reptes que el futur ens obligarà a afrontar.

La portada de la revista, amb una imatge de l'estàtua del mestre d'obres situada davant de la Ciutadella lluint mascareta, ja avança al lector la temàtica central de la revista d'enguany. A diferència d'edicions anteriors, en què es tractaven temes històrics, la revista 2020 està dedicada a l'actualitat més vigent, tractant el tema de la Covid-19 des de diferents punts de vista, amb tres articles que reflecteixen la situació des de vessants diferents.

El primer article que apareix a la revista és "El confinament dels més fràgils", de la periodista Marta Gibert, centrat en com es va viure, a partir del 20 de març, el confinament a la residència geriàtrica Nova Vida de Roses, el centre que acull un major nombre de persones de la població considerada de risc del municipi, amb cent dotze avis i àvies residents. La filòloga i escriptora Cristina Masanés, fa reflexionar sobre com ens ha afectat la pandèmia, a partir d'aspectes com l'acceptació de viure amb por i aprendre a gestionar-la, el control social, l'aparició del teletreball, la teleescola i la telesalut, i allò que és essencial a la vida. Per acabar, un tercer article del cap de la Policia Local de Roses, Eduard Campà, amb l'eloqüent títol "La genialitat empordanesa", relata algunes de les estratègies emprades per la ciutadania per saltar-se el confinament.

En l'apartat fotogràfic, les imatges publicades enguany també estan dedicades a la pandèmia. D'una banda, amb una tria de les imatges que ciutadans i ciutadanes han fet arribar des del mes d'abril a l'Arxiu Municipal de Roses, adherit a la campanya #arxivemlacovid19. De l'altra, les fotografies realitzades per en Jaume Cusí, ofereixen un recull dels comportaments excepcionals de la gent de Roses durant el confinament i el post-confinament, amb imatges dels carrers, de la gent sortint al balcó, dels serveis essencials treballant,...

La Revista de la Festa Major 2020, tal i com assenyalen l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, el regidor de Cultura i Festes, Èric Ibáñez, i el coordinador de la revista, Toni Martínez, és un sentit homenatge als veïns i veïnes de Roses. Un reconeixement a l'esperit col·lectiu, a la solidaritat i a la capacitat d'unir esforços pel bé comú en els moments difícils i un homenatge a tota aquella gent que, gràcies a la seva feina i dedicació, han ajudat a pal·liar els efectes que el coronavirus ha tingut a les nostres vides.

En total s'han editat 3500 revistes, que a partir d'avui estan disponibles gratuïtament a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme i a la Biblioteca Municipal. També es distribuiran entre els equipaments i establiments habituals del municipi.

També la trobareu aquí.



La programació de la Festa Major s'adapta a la Covid-19

Enguany, la celebració de la Festa Major de Roses ha hagut d'adaptar-se a les necessitats produïdes per la situació sanitària. D'acord a les mesures de prevenció i seguretat dictades per les autoritats sanitàries, l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament ha preparat una programació variada que tindrà lloc entre el 7 i el 16 d'agost, formada per activitats de diferent tipologia: concerts, visites guiades, activitats de cultura i benestar, espectacles infantils, sardanes, havaneres,... (podeu consultar els actes detallats en el programa adjunt).

Cal tenir present que els aforaments als actes són limitats, per la qual cosa cal realitzar inscripció, compra d'entrada o reserva prèvia, tal i com s'indica en el programa de Festa Major.

L'Ajuntament vol fer un clar incís en què la participació en els diversos actes ha d'anar acompanyada del compliment de les següents mesures:

Ús de mascareta obligatòria

Higiene de mans

Manteniment de la distància de seguretat

Assistir amb antelació per evitar cues i aglomeracions

No poden assistir persones amb símptomes de la Covid-19 o que hagin estat en contacte directe amb alguna persona malalta

Cal seguir en tot moment les indicacions de l'organització

La Dracma 2020, per a les persones que han ajudat a mitigar els efectes de la pandèmia

Enguany, la situació sanitària no permet la celebració del tradicional acte de lliurament de la Dracma de Plata. Tot i així, des de l'equip de govern s'ha decidit concedir la Dracma 2020, de forma honorífica, a totes aquelles persones que han treballat i col·laborat per mitigar els efectes de la pandèmia, especialment en els moments més durs del confinament i l'estat d'alarma.