Altres ciutats suplanten Figueres i la Jonquera a la sèrie «La Unidad»

L'auge de les sèries televisives ha portat Figueres i la Jonquera a formar part dels municipis on s'han gravat part d'escenes d'una nova sèrie de Movistar +, titulada La Unidad, i que mostra la lluita contra el terrorisme gihadista. Creada per Dani de la Torre i Alberto Marini, es tracta d'un thriller policíac basat en testimonis inèdits d'alts professionals de la lluita antiterrorista. Revelen com actuen i els conflictes de les seves vides professionals i privades.

Una de les imatges que diu ser Figueres. TWITTER

La sèrie es va estrenar fa unes setmanes a la plataforma de Telefónica i, més enllà dels gustos de cada espectador, ha generat certa polèmica a les xarxes socials, ja que a La Unidad apareixen algunes imatges amb el títol de «Figueres. Girona» que no formen part del paisatge urbà figuerenc. Per exemple, l'edifici d'una gran mesquita i d'un hotel de carretera que no són a la ciutat.

Imatges reconegudes

Ara bé, sí que és segur que van rodar part de les imatges als dos municipis altempordanesos –ja fa uns mesos– ja que s'hi identifiquen zones conegudes i van demanar permisos.

A més a més, per enregistrar algunes de les imatges de Figueres, van fer servir el terrat i els carrers adjacents de l'edifici on hi ha la Farmàcia Rigall, a l'avinguda Marignane. Des de l'establiment farmacèutic han expressat que els va «sorprendre molt» que gravessin una sèrie a Figueres, i que fessin servir el terrat comunitari de l'edifici. També es van rodar escenes de La Unidad als carrers Medes i Nou, tot i que envoltat de màxima seguretat.

Alguns dels actors que hi apareixen són Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez i Carlos Blanco. A banda de Girona i Palafrugell, la sèrie també va gravar altres escenes a Madrid, Galícia, Melilla, Tànger, França i Nigèria.