Receptes de confinament: Brunyols de bacallà

A l'Empordà dels bunyols en diem brunyols, siguin dolços o salats. Avui, des de la Cuina d'en Bayé, us proposem fer-ne de bacallà, un producte importat però que sempre ha estat molt present a la gastronomia de casa nostra.



Elaboració

En primer lloc, esmicolem el morro de bacallà per treure'n la pell i les espines que hi pugui haver. Ho barregem amb una picada d'all i julivert. Tot seguit hi afegim els ous, la farina amb el llevat i la llet, ho barregem bé i ja tenim la massa a punt. Ha de quedar no massa compacta i esponjosa. Després, en una paella o fregidora, hi posem abundant oli. Quan estigui ben calent, ens ajudem amb una cullera sopera i anem agafant massa per crear els brunyols, els fregim fins que quedin ben dauradets. Seguidament, els col·loquem sobre un paper de cuina perquè absorbeixi l'excés d'oli i el retirem abans de servir a taula.



Ingredients per a 4 persones

Llet. 1 got.

Ous. 2 peces.

Farina. 200 grams.

Morro de bacallà dessalat. 300 grams.

All i julivert per a la picada. Oli d'oliva. Sal. Al gust.