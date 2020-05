L'ONCE reprèn els sortejos del cupó el 15 de juny amb venedors a peu de carrer

L'ONCE reprendrà el 15 de juny els sortejos dels seus tradicions cupons, el mateix dia que s'incorporaran als seus llocs de treball els seus venedors. La decisió es pren un cop s'han garantit les mesures de seguretat per al 19.000 venedors, 2.500 a Catalunya, així com per als seus clients. Els venedors tindran guant, màscares, pantalles protectores i solució hidroalcohòlica. Es netejaran tots els quioscos i s'analitzarà la seva ubicació en funció de la nova situació generada. Des del 25 de maig es posaran en marxa altres jocs de l'ONCE que es podran adquirir a través de la pàgina web i en establiments autoritzat. A partir del 15 de juny es faran també sortejos que havien quedat ajornat, com el del Dia del Pare, que serà el 21 de juny.