Receptes de confinament: Llenties amb pollastre i broqueta de porc

Avui La Cuina d'en Bayé ens proposa una recepta casolana amb ingredients assequibles per a fer un dinar de llegum i carn durant el confinament.



Elaboració

En una cassola fem enrossir l'all, un cop ros hi tirem la carn i es rosseja. Quan la carn està segellada, hi afegim la ceba i la carrota tallades ben petites, salpebrem (tenint en compte que les broquetes són adobades), tapem i deixem coure bé, remenant de tant en tant. Quan la verdura estigui ben sofregida, hi afegim el caldo, el llorer i fem arrencar el bull. Tot seguit, hi aboquem les llenties, ho tapem i deixem coure fent el xup-xup. Si veiem que falta caldo, hi podem tirar una mica d'aigua calenta.



Ingredients per a 4 persones: