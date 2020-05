La Rufa Cervesera estrena edició confinada i es distribueix a domicili

La Rufa Cervesera de l'Empordà ha presentat la imatge de la nova Confined Edition, una edició limitada només disponible durant aquest estat d'alarma. A partir d'ara, es pot reservar una caixa d'aquesta beguda i el personal de l'empresa la portaran a casa del client. «La idea d'aquest projecte va sorgir després que la majoria de llocs on veníem estan tancats al públic a causa del coronavirus, de manera que, ara, hem fet venda directa de caixes al públic», explica Joan Benejam, el màxim responsable de la iniciativa, el qual afegeix que «el fet de veure que tenia bona acceptació ha provocat una venda especial de confinament».

Una quarta part dels beneficis d'aquesta nova edició de la Rufa aniran destinats a projectes centrats en la lluita contra la Covid-19. «Volem agrair especialment la col·laboració de Biolupulus i Etiquetaschalaguier per ajudar-nos a fer possible aquest projecte en moments tan difícils i al dissenyador Álvaro Gómez Pecci per treballar en la imatge en un temps rècord i amb un resultat increïble, serà una ampolla històrica», manifesta Joan Benejam.

Nova imatge amb firma de casa

Biolupulus disposa d'una plantació a Crespià, a la comarca del Pla de l'Estany, de manera que la nova imatge es queda a casa en la seva major part.

Les reserves es poden fer via WhatsApp al número 676 084 958 i li portaran la Rufa Cervesera de l'Empordà a casa, al preu de 25 euros la caixa de 12 ampolles. «Aquesta edició només es pot comprar directament a nosaltres», afegeix Joan Benejam.