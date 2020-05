Receptes de confinament: Mandonguilles de carn en només tres minuts

Per als qui teniu pressa o poc temps per a cuinar, us proposem una recepta fàcil per a fer al microones en tres minuts: Mandonguilles de carn.



Elaboració

Comenceu picant el formatge en rodanxes i el pernil serrà. Després col·loqueu en un bol la carn picada, el pernil, el formatge en rodanxes i ratlleu el formatge parmesà per damunt i salpebreu al gust. Afegiu l'ou per a lligar tots els ingredients i barregeu-ho bé. Agafeu un grapadet de la carn (més o menys de la grandària d'una cullera sopera) i formeu la mandonguilla amb els palmells de la mà fent moviments circulars. Col·loqueu les mandonguilles sobre una làmina de paper d'enfornar, afegiu per damunt el tomàquet fregit i cobriu-les amb el mateix paper. Finalment només haureu de ficar-les en el microones durant 3 minuts a 600-700 watts.



Ingredients