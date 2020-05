Dwayne Johnson, 'The Rock', compleix 48 anys

Aquest 2 de maig Dwayne Johnson, també conegut com 'The Rock', compleix 48 anys. L'actor s'ha convertit amb el pas del temps en una de les cares més famosos del món de cinema i la televisió i actualment compta amb multitud d'admiradors.

Johnson va fer els seus primers passos a la gran pantalla l'any 2001 i va sorprendre el públic gràcies al seu paper a "El retorno de la mómia". Des de llavors, aquest intèrpret que anteriorment es va dedicar a la lluita professional no ha parat de treballar en grans produccions que s'han situat majoritàriament en els gèneres de l'acció i la comèdia.

L'any 2011 es va unir a la saga Fast and Furious i la seva presència a la franquícia ha aconseguit tal èxit que l'any passat va estrenar l'spin-off Hobbs and Shaw, juntament amb Jason Statham.

Mundialment conegut per la seva bona forma física, el seu bon sentit de l'humor i la seva capacitat per dotar de carisma als seus personatges, The Rock viu aquest diumenge un dia molt especial perquè als seus 48 anys es troba en un dels seus millors moments.