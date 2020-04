Receptes de confinament: Crema de carbassa amb reducció de gambes

La gastronomia pot ser bona però no cal que sigui complicada. Avui, la Cuina d'en Bayé us proposa fer del confinament una acció d'aprofitament alimentari, ja que treballarem amb parts de rebuig d'un apreciat crustaci, com és la gamba. El resultat final és una crema de carbassa amb reducció de gambes.



Elaboració

En una olla hi posem una mica d'oli, sofregim la ceba fins que agafa un color daurat hi afegim la carbassa, la pastanaga i les patates tallades a trossos, salpebrem al gust i ho cobrim d'aigua. Mentre la verdura cou, prepararem la reducció de gambes, posem oli a una paella, hi aboquem els caps i les peles de les gambes, hi afegim un rajolí d'aigua, ho aixafem i deixem reduir fins que ens quedi una salsa ni molt líquida ni molt espessa. Un cop ha cuit la verdura la triturem fins a aconseguir una textura cremosa. Emplatem la crema i hi afegim per sobre amb una cullera la reducció de gambes que hem preparat.



Ingredients per a 4 persones