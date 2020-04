Josep Ma. Poch, farmacèutic: «venem més productes naturals per dormir»

La farmàcia Poch Sabater de Sant Pere Pescador vetlla per les necessitats dels pacients que cada cop més acusen la incertesa del moment de crisi pel coronavirus. Com a establiment de municipi turístic, el farmacèutic Josep Maria Poch també ha expressat la seva preocupació davant els pròxims mesos.

Quin impacte ha causat el coronavirus en la seva feina?

Hem passat de preparar la temporada d'estiu a estar tots confinats. Ens hem trobat amb el magatzem mig ple i el gènere de temporada, amb caixes per entrar. En reduir horaris, no ens hem pogut organitzar. Tot el que pensaves que s'aniria venent ha canviat absolutament.

Com s'han adaptat?

Hem hagut d'adequar la farmàcia amb mampares protectores, portem mascaretes i intentem aconseguir el material que la gent ens demana. A escala personal, fem torns per no estar tan exposats a la infecció i l'horari també l'hem reduït a la tarda. Tanquem a les set en comptes de les vuit. Ens intentem cuidar.

Com han estat aquestes setmanes la relació amb el client?

Des del principi hem disminuït les persones que entren a la farmàcia, ara ho fan de dos en dos i tenim dos punts de venda, en compte dels tres habituals: la gent s'ha de quedar a fora esperant. La gent mostrava preocupació, però també comprensió. Per exemple, tret d'algun cas puntual, la gent això d'esperar ho entén perfectament i ho prefereix. Tothom fa cas.

El repartiment de mascaretes ha col·lapsat el servei?

Més volum de feina no, però sí que el sistema de recepta electrònica es va col·lapsar a l'inici. Tot i això els primers dies de repartir-les va fer mal temps i això ens va ajudar. Molta gent no va sortir de seguida a buscar la mascareta.

Ha canviat l'estat anímic de la gent?

La gent ja està bastant angoixada pel confinament, per no saber quan s'acabarà tot plegat. Hem incrementat la venda de productes naturals per poder descansar, dormir, hem notat que se'n venien menys abans, la gent els necessita ara per tranquil·litzar aquests nervis. Hem notat la demanda en gent de totes les edats, de fet ja hi havia molta gent gran que a les seves receptes tenia alguna cosa per poder dormir.

Després de tot això, creu que tots plegats haurem adquirit noves maneres de fer?

Crec que valorarem bastant més, sobretot al principi, poder sortir a fer un passeig i no tenir tanta necessitat de viatjar a l'altra punta de món, coses simples que abans fèiem sempre, les valorarem, però crec que serà temporal.