Roser Vila, hortalana: «Som pocs pagesos que quedem al mercat de Figueres»

La família de Roser Vila Coll té horta a Vilabertran des de fa quatre generacions: Horta Mas Coll. Els avis anaven a vendre al mercat de Figueres i ella, amb els seus pares, Lluís Vila i Dolors Coll, mantenen la parada a la plaça del Gra.

Quin producte conreen?

Verdura de temporada. És el que portem a mercat: un dia el collim i l'altre l'anem a vendre perquè no tenim càmera.

Realment són pocs els pagesos que venen a mercat.

Tres o quatre, som molt pocs els que quedem. Jo hi vaig començar quan tenia 11 anys anant-hi els dissabtes a ajudar la mare. Sempre m'ha agradat la feina.

Com els ha afectat l'estat d'alarma pel coronavirus?

Difícil, perquè a diferència dels paradistes que van a vendre fruita que han comprat, nosaltres, si no collim la verdura, aquesta continua creixent. Ells, si no compren, no guanyen, però tampoc tenen pèrdues, però m'he trobat, d'un dia per un altre, amb tota la verdura plantada i només poder anar a vendre dos dies, amb restriccions i sense que la gent pugui sortir de casa. El meu pare ha hagut d'agafar el tractor i passar per sobre la verdura perquè es feia malbé i no teníem on col·locar-la.

Això els ha obligat a moure's.

Sí, la meva germana va obrir un compte a Instagram (hortacancollvilabertran) per fer servei a domicili, on ens ho demanin de la comarca, per tenir una mica més de sortida. Sort que no ens ha agafat el mes d'agost o d'aquí a dos mesos quan tenim més gènere. Ara tenim faves, pèsols, enciams, bledes, espinacs, alls, porros, carxofes, ceba i patata tendra... Ens està funcionant i sense cost extra. Entre això i el mercat ens serveix per pagar despeses de personal perquè jo no puc fer ERTOs, no em puc quedar tampoc sense treballadors. Hem de seguir plantant i cuidant l'horta per tenir gènere d'aquí a dos mesos. Tot i que no sabem, perquè a l'estiu venem molt a botigues de la costa i si ells no obren, perquè depenen del turisme, a tu no et compren.

Quin client tenen?

Gent d'aquí. Però qui va a mercat és gent gran i si ells no surten de casa i són els fills que els hi compren, aniran al primer lloc que trobin. N'hi ha, però, que em truquen, fan la comanda i els fills venen. Ens van tancar els dissabtes perquè hi havia més aglomeracions, però en tres dies la gent es podria repartir millor. Ningú va entendre la decisió, se'ns va imposar sense lògica. Entenem que són moments difícils i el problema només va ser el primer dissabte quan la gent es va descontrolar.

Quines mesures prenen?

Ens van dir que la gent havia de portar guants o posar-los nosaltres el producte. Que els clients mantinguessin les distàncies. Les parades, després d'uns dies i que moltes de les que compren gènere no venen, estem més separades. Nosaltres hem d'anar-hi, tenim treballadors i els hem de pagar, som activitat essencial i no ens podem acollir ni als ERTOs.

S'han apujat els preus?

No, el nostre gènere, no. Tot el que és de temporada va al mateix preu. Fins i tot he hagut de donar coses més barates per vendre-les, perquè si no tens la teva clientela, t'has de refiar dels que venen i moltes miren les ofertes. Les coses cares són les de fora de temporada, però això sempre passa.