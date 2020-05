Montse Joana: «No hem de perdre el teixit productiu local, hem de potenciar-lo»

Masia Empordà by Fricash és una coneguda empresa càrnia de Figueres i de la comarca. Montse Joana és la seva directora gerent.

Quin impacte ha tingut la pandèmia a Masia Empordà?

Som una empresa d'alimentació i se'ns considera servei essencial. Això ens ha permès mantenir la botiga oberta, però una part del negoci és hostaleria i això s'ha hagut de parar. Un altre impacte important ha estat l'emocional, sobretot la primera setmana, quan tot l'equip es va haver de sobreposar a moltes emocions i pors. Hem estat, però, capaços de fer-ho i estem molt orgullosos de la feina del nostre equip.

Com ha canviat el dia a dia?

És diferent, però després de tres setmanes ens hem adaptat a aquesta nova normalitat. El primer cap de setmana vam crear un protocol de seguretat, tant per als clients com per als membres de l'equip, per adaptar-nos i lluitar per mantenir la companyia i els llocs de feina.

Com és ara la relació amb el client?

Costa molt haver de parlar amb la cara tapada o mantenir la distància, però és pel bé de tots.

Aquests dies fan servei a domicili. Ja el feien abans?

És curiós. L'equip directiu havia decidit implantar-lo al llarg d'aquest any, entre març i setembre, i anar veient com funcionava, a poc a poc, pas a pas. De la nit al dia, però, va arribar el confinament i el vam posar en marxa en un dia. En moments com aquest cal prendre decisions ràpides, ajudar els nostres clients perquè no haguessin de sortir de casa i evitar riscos.

Com s'ha rebut el servei?

Molt contents. Tenim molts missatges d'agraïment i això ens reconforta i ens reforça per seguir endavant. És un servei que les comandes es van repetint setmana a setmana. Ara la nostra distribució és a tot l'Alt Empordà i la fan els nostres comercials d'hostaleria que no tenien feina. És una manera de mantenir més gent en plantilla.

Quin aspecte positiu en pot extreure d'aquesta vivència?

És cert que costa parlar d'aspectes positius quan tanta gent està patint, tant per temes de salut com per feina, però jo destacaria la resposta del nostre equip. Estem feliços de veure com estem lluitant plegats per la companyia.

Quedarà algun aprenentatge per al futur?

És un moment per valorar, fins i tot, canviar l'estratègia de la companyia i avançar algun servei que teníem previst fer més tard, però s'ha d'estudiar com va evolucionant el mercat.

Què és el que més preocupa?

La primera, la incertesa del sector de l'hostaleria i del turisme. A banda de ser una part important del nostre negoci, tenim molts amics i clients en aquest sector que estan patint molt. Ens preocupa quan i en quines condicions podran obrir. També ens amoïnen els petits productors artesanals de la comarca. Sabem que molts estan llançant producte perquè no tenen com vendre'l. Per això nosaltres els oferim la possibilitat de vendre'l a la nostra botiga. No hem de perdre el teixit productiu de proximitat, l'hem de potenciar. El nostre desig és que, quan tota la crisi acabi, la gent no s'oblidi d'ells ni del comerç local, perquè hem de sortir-ne ajudant-nos els uns als altres.