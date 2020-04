Diego Bueno, transport de residus: «Si para la recollida, estem perduts»

Diego Bueno Freire, treballador de l'empresa Sersall, és xofer en serveis de recollida i transport de residus, i també l'encarregat de portar els envasos lleugers dels contenidors grocs a la planta de separació de TIRGI, a Celrà.

Com va rebre la notícia de l'estat d'alarma pel coronavirus sabent que vostè formava part de les activitats essencials?

Nosaltres som l'última baula de la cadena. Si para la recollida d'escombraries, estem perduts. Quan vaig veure la notícia, era conscient que em tocaria treballar, i ara amb moltíssima més protecció. En tot cas, treballant en el món dels residus, ja treballes molt més protegit que a la resta d'oficis perquè hi ha molt més risc.

Tot i això, han augmentat els elements de seguretat?

Ja portàvem mascaretes en algunes ocasions, i també els guants, les botes de seguretat... Ara, a més, portem sempre les ulleres de protecció, i la resta d'elements ja no són puntuals, ho portem posat cada segon durant la feina.

Per als treballadors de la recollida de residus, quin és el principal problema aquests dies?

Hi ha gent que deixa les escombraries sobre el contenidor o al costat, sense pensar ni tenir en compte qui ho recull. Tu no saps què hi ha en aquella bossa o caixa, si et pots contagiar. També cal tenir present que hi ha escombraries que la gent llença als contenidors o porta a la deixalleria que tenen molt perill, i nosaltres ho hem de portar amunt i avall. La gent hauria de saber i ser més conscient de com han de llençar les escombraries, sobretot els que tenen un cas positiu o possible afectat.

Té por de contagiar-se mentre treballa?

Em fa respecte. De fet els residus en si ja em fan respecte per aquesta perillositat que comentava, però ara, amb la Covid-19, més. Hem de tenir tots molta precaució, i actuar amb els protocols que ens indica l'empresa i l'autoritat. A casa visc amb la meva dona i els meus dos fills, tot i que no hi ha persones vulnerables, també pateixo per si els puc contagiar.

Creu que els ciutadans tenen en compte la seva feina?, que s'adonen que també són herois perquè estan a primera línia?

Jo crec que sí. A Navata, vam estar desinfectant la zona de contenidors, i la gent ens aplaudia i ens van donar croissants! Mai ens havia passat. Saben que estem més exposats que la resta, i espero que ens tinguin en consideració a l'hora de llençar les escombraries. En tot cas, nosaltres som una baula més de la cadena, els vertaders herois són els sanitaris.