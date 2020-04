Joan Sagué, economista: «L'exigència mostrarà qui ha estat a l'altura»

Joan Sagué Turón és economista i gironí de naixement, però fa vint-i-cinc anys que resideix a l'Alt Empordà. Director de la delegació del Grup Gestió Girona a Figueres, és també un personatge conegut a la capital empordanesa per la seva etapa com a jugador destacat de la Unió Esportiva.

Quin impacte ha tingut el coronavirus en la seva feina?

Ha estat considerable, en la mesura que tot s'ha precipitat molt ràpidament, els canvis normatius cada dia ha dificultat molt la nostra feina. Però per sobre de tot, hi ha els problemes que aquesta crisi sanitària ha provocat en tots els negocis dels nostres clients. Tots i cadascun d'ells, en més o menys mesura, han vist afectada la seva activitat empresarial, fet que ha comportat problemes laborals, fiscals, econòmics i financers. De fet, els nostres serveis ja es varen decretar com a essencials, i la veritat, que hem hagut de fer un sobreesforç per poder atendre totes les demandes dels clients, perquè hi ha hagut una allau de consultes, i gestions.

Quins canvis han hagut de fer per dur-la a terme?

D'entrada s'han pres les mesures sanitàries per tal d'evitar contagis. Per tant, les oficines del grup han estat pràcticament tancades en l'atenció al públic, malgrat que hem estat treballant, bé presencialment o mitjançant teletreball. S'ha hagut de fer un esforç per arribar a tothom per tal de continuar oferint el nostre suport i ajuda a tots els clients, i no deixar-los desatesos en aquests moments de dificultat extrema. Alhora que s'ha fet un esforç important en mantenir-lo permanentment informat de totes i cadascuna de les novetats normatives que s'han anat produint. S'han anunciat un munt d'ajudes i alternatives per part de les administracions, que hem hagut d'interpretar, explicar i gestionar, i en moltes ocasions el termini era de dies.

Com afronta el repte de relacionar-se amb el client/gent?

Per sort el Grup ja disposava d'unes prestacions informàtiques molt bones, ja que totes les delegacions, des de sempre, estem treballant remotament amb els serveis centrals de Girona. Per tant, el teletreball, per als companys que l'han necessitat, no ha suposat una dificultat en aquest sentit. Quant a la relació amb el client, les noves tecnologies ho han facilitat i molt. D'entrada, les reunions personals amb els clients s'han alentit, però entenem que en la mesura que es pugui les haurem de reiniciar perquè no tot es pot limitar a una relació virtual.

Hi ha algun aspecte que serveixi de lliçó o modificació positiva per al futur?

És aviat per treure conclusions quan encara estem immersos en una pandèmia de la qual no veiem el final. Com en tots els àmbits de la vida, hi haurà un abans i un després d'aquesta crisi. Professionalment parlant, s'haurà pogut veure les possibilitats que ofereix el teletreball, i la compaginació amb la vida familiar que pot oferir. També aquest nivell d'exigència demostrarà qui ha estat a l'altura, oferint una resposta adequada a les necessitats dels clients, i veritablement si s'ha correspost amb aquesta essencialitat que se'ns ha atorgat. Estem en un sector amb molt d'intrusisme, i entenem que no tothom haurà pogut donar la mateixa resposta, i esperem que el client així ho valori.