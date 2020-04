Albert Teba, infermer: «Les persones de més edat les controlem a domicili»

Albert Teba Caballero, de 43 anys, és infermer de l'ICS (Institut Català de la Salut) i treballa al CAP Ernest Lluch de Figueres.

Quina és la seva feina?

En condicions normals d'Atenció Primària, al CAP, fem promoció i prevenció de la salut, per tal que els pacients adquireixin hàbits saludables. Fem controls de malalties cròniques, com diabetis, hipertensió... per reduir possibles complicacions, a més de proves tècniques com analítiques, espirometries o controls de la tensió arterial de 24 hores. Fem atenció urgent al centre o a domicili.

Amb l'emergència sanitària pel coronavirus, han canviat gaire les rutines?

S'ha hagut de reduir l'atenció presencial al centre, i només es fan analítiques, si són urgents. Al CAP fem cures i algun injectable de tractaments periòdics o controls que no poden demorar, però només a pacients de baix risc, igual que les urgències.

Què vol dir de baix risc?

S'ha establert el criteri de l'edat, bàsicament, per diferenciar si és de baix o d'alt risc. A les persones de més edat, els controls els fem a domicili, per evitar risc de contagi.

Quines mesures de protecció utilitza amb les visites?

Si la persona no té risc o no ha estat diagnosticada de Covid, portem una mascareta quirúrgica, guants i solució hidroalcohòlica. Però també tenim kits per a les visites de persones amb Covid o simptomatologia compatible amb aquesta malaltia: una bata impermeable, gorro i peücs d'un sol ús; mascaretes de protecció FFP2, ulleres i dobles guants.

Com es pot fer el seguiment dels pacients?

Hi ha un altre volum important de feina, que també faig, en aquest cas des de casa amb el teletreball. És accedir a les històries clíniques dels pacients de més edat o amb alguna patologia per fer-ne un seguiment telefònic. Els preguntem si estan bé, si tenen totes les necessitats cobertes, si segueixen bé els tractaments, si fan bé el confinament... Els controls telefònics també són per a les persones que tenen coronavirus o una simptomatologia compatible, i que estan aïllades a casa, per comprovar com evolucionen.

S'ha trobat amb alguna situació especialment complicada?

Bé, també m'encarrego de fer d'enllaç de les persones sense sostre acollides al pavelló de Figueres. Veus que la vida al carrer no els ha donat unes condicions mínimes, si hi ha addiccions o problemes psiquiàtrics. Les valoracions les fem amb un metge.

Què fa quan arriba a casa?

Deixo les sabates fora, em trec tota la roba i la poso a rentar a 60 graus i vaig cap a la dutxa.