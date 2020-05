Sònia Barragán, botiguera: «Vaig decidir que només obriria al matí»

Sònia Barragan té 44 anys i cada matí obre la botiga El Rebost de Cantallops, un minisupermercat on hi ha tota mena de queviures, pa, productes congelats, fruita, verdura. Aquests dies, és un servei de primera necessitat per als veïns i les veïnes del poble.

Com es proveeix la botiga?

Ens porten el gènere de Miquel Alimentació, també ens porten el pa cada dia, les fruites i les verdures tres cops a la setmana. Si em falta alguna cosa, ho podria anar a buscar al Gros Mercat, però ara no surto, la veritat.

Cada dia ve la mateixa gent a comprar?

Ara sí, és la gent del poble. En unes altres circumstàncies acostuma a venir gent de les segones residències, de les cases rurals, de Can Xiquet o de l'hostal, però tota aquesta clientela no hi és, aquests dies.

Com s'ha organitzat?

La primera setmana de l'estat d'alarma obria al matí i a la tarda, però la gent que venia a la tarda era perquè havia sortit a passejar el gos o perquè necessitava poca cosa. Vaig decidir que només obriria al matí, de 2/4 de 9 fins a 2/4 de 2. Tinc les meves filles a casa i també he d'estar per elles. Però també puc fer alguna excepció, amb aquelles persones que ara ja han pogut tornar a treballar i necessiten alguna cosa a la tarda. Per a elles, no em fa res obrir un moment, perquè visc on tinc la botiga. De fet és el garatge de casa transformat.

Quants clients atén cada dia?

Uns quaranta. I he fixat unes normes. Ja que tinc guants de sobres, en dono un parell a cada client un cop entra. Si tingués mascaretes, també els en donaria, perquè hi ha gent que no en porta. Només poden entrar a la botiga de dos en dos, perquè és un local de 60 metres quadrats i m'estimo més fer-ho així, per respectar les distàncies. A vegades, es fan cues, però han de tenir paciència.

Ha trobat a faltar algun client que venia i ha deixat de fer-ho?

Tot i que a Cantallops ens coneixem tots, no tothom compra a la meva botiga. Pensa que la Jonquera està a sis quilòmetres. Sí que hi ha gent que em pregunta si sé d'algun cas de coronavirus al poble. Jo no sé res. Si algú deixa de venir, també puc creure que està ben confinat i algú altre li fa la compra.

Quines mesures personals pren?

Porto mascareta i guants i tinc gel hidroalcohòlic. Tot i que les meves filles estan aquí, a casa, no deixo que entrin a la botiga ni que tinguin contacte amb mi mentre treballo. Quan acabo, em dutxo, em poso roba neta i ja puc estar amb elles, que tenen 8 i 10 anys.