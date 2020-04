Diego Ruiz, director d'oficina del Banco Santander: «Ara és quan més orgullós estic per la feina feta i per l'ajuda prestada a la societat»

Diego Ruiz és director d'oficina d'una sucursal del Banco Santander situada a Arnedo, un municipi de La Rioja. Gràcies a la feina de persones com Diego, s'ha pogut seguir oferint els serveis del banc als clients. «Si ens centrem en les dades quantitatives, i per la mida d'Arnedo, hem ajudat en gran manera les pimes i autònoms amb unes 50 operacions de finançament relacionades amb la crisi sanitària per un import molt alt», explica el treballador. No obstant això, afegeix: «Qualitativament és on podem estar més orgullosos de la nostra feina. Hem sigut els primers a preocupar-nos per les necessitats de tots els negocis, ens hem anticipat fins i tot a les línies ICO».

A l'oficina d'Arnedo, atesa la situació que es veia a venir, van decidir asseure's amb els seus clients per oferir solucions personalitzades en cada cas amb la finalitat d'oferir més tranquil·litat per a les seves empreses. Encara que la situació ha anat empitjorant, afronten la incertesa actual amb més tranquil·litat per la liquiditat rebuda.

«Moltes de les operacions que vam fer van ser en benefici d'empreses d'Arnedo que posteriorment es van associar per ajudar la societat espanyola i, en concret, el personal sanitari, fabricant bates protectores, gorres i fundes per a les sabates, adaptant les seves línies de producció i materials a la necessitat vigent», manifesta Diego Ruiz Ortega. «Aquests són els moments en què més orgullós em puc sentir per la feina feta i per l'ajuda prestada a la societat». Actualment reben l'agraïment de les persones per posar en marxa mesures per ajudar les famílies tant en hipoteques com en consum i targetes per alleujar les tensions que es comencen a tenir per l'allargament de l'estat d'alarma i la falta d'ingressos en molts casos.