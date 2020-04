Receptes de confinament: Arròs de pop i escamarlans

En aquests dies de confinament forçat us proposem receptes assequibles però que ens aporten diversos valors, entre ells el de compartir i el de passar una bona estona en els fogons de casa. La Cuina d'en Bayé ens explica com hem de fer un bon arròs de pop amb escamarlans.



Elaboració

En una cassola fem daurar l'all, un cop daurat hi sallem els escamarlans i els retirem, no retirem l'all. Afegim la ceba i el pebrot tallat ben petit, deixem sofregir fins que agafa un bon color, quan la verdura quasi està, l'arraconem dins la mateixa cassola i hi tirem el pop a l'altre cantó, quan aquest ha agafat un bon color ho barregem tot, afegim el tomàquet de sucar ben talladet i acabem el sofregit. Quan tot queda ben cuit i reduït, hi afegim l'arròs i el fem enrossir una miqueta, un cop això fet, hi tirem el fumet de peix calent, deixem fer el xup-xup i remenem de tant en tant per assegurar que no s'enganxi, quan l'arròs està quasi cuit, hi posem els escamarlans al damunt i que acabi de coure els últims minuts.



Ingredients per a quatre persones