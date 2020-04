Receptes de confinament: Bacallà amb crema d'espàrrecs i pebrots

Per aquests dies de confinament a la nostra llar, us seguim proposant receptes de cuina per menjar bé a casa. Aquest és el procés per a preparar un bacallà amb crema d'espàrrecs i pebrots.



Elaboració

En una cassola amb una mica d'oli, es fregeix la ceba i el pebrot, tots dos picats menuts, i l'all laminat; quan la ceba estigui picada, i sense que l'all es cremi, s'afegeix la meitat de llet i els espàrrecs nets i trossejats, i es deixa coure a foc lent. A la resta de la llet es dissol la farina de blat de moro i s'aboca a la cassola quan els espàrrecs estiguin tendres; quan comenci a espessir, s'afegeix la nata líquida i s'assaona amb nou moscada i sal. En aquest moment s'incorporen els lloms de bacallà dessalat, i es deixa coure a foc lent amb la cassola tapada fins que el peix estigui tendre. Dos o tres minuts abans de retirar-lo del foc, s'empolvora amb julivert.

Ingredients 4 persones