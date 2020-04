Què fer per sotmetre's al test i dubtes sobre símptomes, les consultes més freqüents

El servei d'atenció telefònica llançat per Prensa Ibérica i Clínica Corachan el passat 25 de març està complint una tasca social essencial per a centenars de ciutadans que s'hi dirigeixen per rebre orientació i resoldre els seus dubtes sobre el coronavirus.

Les consultes més freqüents estan relacionades amb la simptomatologia de la malaltia, les mesures de protecció que es poden adoptar i els circuits que s'han de seguir per poder realitzar el test del covid-19 per la via privada.

Tinc febre i tos, i vull parlar amb un metge per valorar si he d'anar a l'hospital; quant de temps he de romandre aïllat si porto dies amb febre?; quants dies han de passar per a considerar que no estic contagiat?; un cop recuperat sóc immune?; estic contagiat i no puc deixar els nens amb ningú, com he d'actuar?; vull fer-me la prova, puc anar a l'hospital a que me la facin?; quines precaucions he de fer per no contagiar-me?

Aquesta és només una mínima mostra de la mena de preguntes que els ciutadans dirigeixen per telèfon a l'equip d'especialistes mèdics de Campus Corachan. Durant les dues últimes setmanes estan informant sobre infinitat d'aspectes que van des de les vies de transmissió i el període d'incubació fins dubtes sobre el tractament mèdic, passant per qüestions de protecció sobre l'ús de les màscares o les precaucions en el rentat de la roba.

Aquest servei telefònic solidari està disponible, de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 hores, mitjançant el número de telèfon 935 530 513.

El projecte respon a l'esperit de compromís social i servei públic amb què Prensa Ibérica i Clínica Corachan volen ajudar a la població en plena emergència sanitària pel coronavirus. Les dues empreses han posat en marxa, a més, un consultoria de psicologia per atendre els ciutadans de forma gratuïta amb professionals col·legiats a través el portal BuscandoRespuestas.com.