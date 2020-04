Així han estat la super 'lluna rosa' o 'pink moon' que ha il·luminat tot el món

Aquesta nit la 'super lluna rosa' o 'pink moon' ha il·luminat tot el món. Aquest és un fenomen que es produeix quan el satèl·lit està al punt més proper a la Terra.

Però, ¿Què és la super lluna rosa? El terme super lluna, va ser encunyat per la NASA el 1979. 'Lluna rosa' s'usa per definir quan es produeix una lluna plena de perigeu, que es produeix quan el satèl·lit es troba en el seu moment de màxim acostament a el planeta Terra. A més, és quan s'arriba a veure a aquest cos en l'espai amb una mida un 10% més gran i una brillantor un 30% més intensa, com explica Meteored.

El nom de lluna rosa ve per una planta silvestres d'aquest color que floreix en aquestes dates als Estats Units.

Aquesta no ha estat la tercera lluna, -després de la de febrer i març- de les quatre que hi ha a l'any. L'última succeirà entre el 6 i el 7 de maig.

La reducció dels nivells de contaminació de l'aire ha millorat la visibilitat dels esdeveniments astronòmics del mes d'abril, com aquesta superlluna del 8 d'abril o la pluja d'estrelles de les 'Lírides' que tindrà lloc del 16 al 25 d'abril. El dia de més activitat serà el 22 d'abril, un dia abans de la Lluna nova, un factor que permetrà una bona observació. La taxa mitjana sol ser de 18 meteors per hora, amb velocitats de 49 quilòmetres per segon.