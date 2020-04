«En l'època dels nostres avis no menjaven tant sucre, dos o tres cops a l'any només»

La figuerenca Mariàngels Pairó es preocupa per tenir una alimentació saludable. Va cursar el Màster en Nutrició i Cuina Vegetariana. Aconsella tothom que a l'hora de comprar aliments es mirin bé les etiquetes i que evitin consumir productes amb excessos de sucre i ultraprocessats.

D'on va sorgir aquest interès per l'alimentació saludable?

Jo no soc ni metge, ni nutricionista, només soc una ciutadana interessada en la cuina sana. Fa uns anys, em vaig adonar que aquella alimentació que jo portava i que creia que era tan sana no ho era tant. A partir d'aquí, vaig començar a investigar i estudiar pel meu compte, a fer cursos de tota mena, llegint molts llibres i premsa especialitzada. Fins que em vaig decidir a estudiar un Màster sobre nutrició i cuina vegetariana. Jo em pensava que allò que hi havia a les prestatgeries dels supermercats estaven allà seguint algun criteri. Quan m'adono que no és així, salten les alarmes, i cada cop em començo a informar més.

Quina va ser la conclusió?

Sobre alimentació hi ha moltes teories i no pots dir que aquesta és bona i aquesta és dolenta. Totes, en certa manera, són bones, dependrà de per a qui siguin: per a una persona jove serà una classe d'alimentació, per a una persona gran una altra i per a un infant una altra. No hi ha quelcom estandarditzat. El que jo veig, que és el més greu, són tots els productes alimentaris ultraprocessats que trobem al nostre voltant.

Quins serien aquests aliments ultraprocessats?

Galetes, patates fregides, salses, xocolatines... el típic de les màquines expenedores. O si vas a una cafeteria, tot és més del mateix.

Es preocupa de la quantitat que, conscientment o inconscientment, consumim?

Sí, sobretot hi ha molt sucre amagat, que en diuen, que no el veiem, però hi és. Si t'ho mires fredament, els utraprocessats tenen l'únic objectiu de la venda i benefici de qui els venen, ells no miren si això serà bo per a la salut. Hi ha molts productes processats i no ens en fem a la idea. Tots aquests productes, que no són aliments, són productes alimentaris, que provoquen unes reaccions al cos que sobretot ens inflamen i que fan que el nostre sistema immune estigui reaccionant tot el dia davant d'això. I aquesta inflamació esdevé crònica i ataca el cos lentament, amb el pas dels anys. Un paquet de galetes del súper no et matarà, però si cada dia de la teva vida estàs menjant processats, al llarg del temps el cos s'acaba ressentint.

En infants té més efectes?

Els infants són les principals víctimes de tots aquests productes, ja que aquests tenen molts sucres i molts greixos, la seva palativitat és molt alta, és a dir, és molt agradable al paladar i fins i tot poden arribar a provocar addicció. L'anunci aquell de les patates de «No podrás comer solo una» és totalment veritat, perquè no pots parar. I als nens i nenes se'ls dona molta quantitat d'aquestes coses. Només cal veure les dades d'obesitat infantil, que cada cop està creixent més, quan abans no n'hi havia tanta.

Creu que part de culpa la pot tenir la publicitat?

Sí, de fet a molts anuncis de dolços hi apareix un nen o una nena. I, a més, els posen a hores punta i en canals infantils. El que passa és que s'ha normalitzat. Si tu et fixes, en l'època dels nostres avis no es menjaven tants sucres, només un parell o tres cops a l'any. Per Nadal els torrons i per Setmana Santa els brunyols. Ara una criatura de 7 o 8 anys, ha pres en aquesta edat tan curta més sucre que tota la vida dels seus avis. És bestial!

Ha començat un projecte de dolços sans. Com és?

El tema de la pastisseria és un altre tema que em preocupa molt, a l'hora de les postres és quan tothom peca, perquè aquí sí que tot són ultraprocessats. Llavors, tenim un projecte, d'una pastisseria de dolços sans i sense culpa, fet amb productes supernaturals, que no són processats, que no passen per forn... són dolços com els altres i, per tant, no cal menjar-ne molts, tampoc. Són una classe de dolços que tu no trobes a les pastisseries o supermercats normalment. Hem començat aquest projecte a través d'Instagram, a @sweetprojectshc. Hc vol dir Healthy Cakes, i ara mateix tenim una oferta molt petita de pastissos, però esperem que pugui créixer. Als posts, hi afegim informació de com els hem fet, els ingredients, la nostra manera de fer, etc.

Algun consell per a aquella gent que vol canviar però tampoc sap molt bé com fer-ho?

Sobretot, que s'agafi molta consciència que, quan anem a comprar, s'han de mirar les etiquetes i comprar menjar de veritat. Encara que a vegades costa perquè gairebé tot és menjar ultraprocessat.