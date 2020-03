Neix el Trivial sobre el coronavirus amb preguntes a través de WhatsApp

Un grup d'usuaris del Trivial per Smartphones Pregunticas.com ha creat una nova categoria sobre el coronavirus amb l'objectiu de col·laborar en la divulgació per evitar-ne la seva propagació. Com han explicat en un comunicat, es tracta d'un Trivial que es juga a través d'un grup de WhatsApp, de forma que qui respon primer i de forma correcte, guanya. Un bot va llençant preguntes al grup i cada participant envia les seves respostes. Els creadors han habilitat un formulari per a que tothom qui vulgui pugui afegir noves preguntes i categories. Aquests dies de confinament han nascut també, de la mà dels usuaris, la categoria de Harry Potter, la de 'Joc de Trons' o la específica sobre el coronavirus.

En l'apartat sobre el coronavirus hi ha preguntes com "Segons la OMS, els animals poden contagiar?" o "Segons la OMS, que és més efectiu, usar guants de goma o rentar-se les mans?" que pretenen divulgar sobre el tema jugant.

Pregunticas va néixer el 2013 i té més de 160.000 usuaris registrats, el dia 13 de març van rellançar el joc convertint-lo en un xat, que aporta "més dinamisme i el fa més divertit", expliquen els seus creadors.