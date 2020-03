La Fada de les Dents té permís per recollir dents durant el confinament

Aquestes línies van dirigides a tots els nens i totes les nenes que estan desdentats i als que se'ls mou alguna dent en aquests moments. Com els periodistes ens assabentem de tot (o de gairebé tot), i ha arribat a les nostres oïdes que esteu preocupats per si la Fada de les Dents no pot arribar a casa vostra ara que no és possible sortir al carrer pel coronavirus.



Us confirmem que la Fada ha rebut el permís de la Unió Europea per poder fer les seves visites als nens. Ho ha deixat molt clar l'eurodiputat Esteban González Pons al seu compte de Twitter.





@policia y @guardiacivil: Carmen tiene 6 años, ha perdido su primer diente y otros están a punto. Está muy preocupada por si el Ratoncito Pérez no puede llegar a casa por el EdA. Me pregunta: ¿Tiene el s. Pérez autorización para circular durante estos días? Muchas gracias. pic.twitter.com/ksHVhP7mMk — David Valdés (@_DavidValdes_) March 23, 2020

De manera que, nens i nenes,perquè la Fada de les Dents o el Ratoncito Pérez segueixin. Això sí, com la situació pel coronavirus és especial i són solidaris, també estan ajudant a repartirPer això, pot ser que vosaltres, els nens als quals se us cauen les dents durant els dies de confinament, no rebeu regals o monedes i trobeu una. En aquesta carta us explicaran que recullen la dent i que quan passi la quarantena rebreu el regal.La Fada de les Dents està a tot arreu, però no se la pot veure. Quan deixeu la dent sota del coixí, dormiu tranquils i espereu al dia següent. 'El coronavirus no pot parar la màgia la Fada de les Dents'!