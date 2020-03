Una bona dieta pot ser una gran aliada en dies de confinament

Passar molts dies tancats a casa pot suposar moments d'angoixa i avorriment que s'intentin controlar amb viatges a la nevera. I això ens pot comportar problemes nutricionals que agreujarien la nostra salut, en un moment on la necessitem més sana que mai. Anna Ferrer, nutricionista amb clínica a Figueres, nota entre els seus pacients que «els està costant molt menjar a casa, piquen molt entre hores».

El menjar entre àpats és un recurs molt habitual i, com assenyala Anna Ferrer, «com més t'ho prohibeixes, més ganes tens de fer-ho». Per aquesta raó, la nutricionista figuerenca és més partidària de buscar alternatives saludables. N'exposa les següents: «Hi ha diverses opcions. Es pot picar fruita, fruits secs amb moderació, infusions, tires de vegetals, com pastanaga...».

«El principal és que la gent mantingui els mateixos hàbits, com si anés a treballar fora, aixecar-se a la mateixa hora i fer els àpats normals», aporta la dietista i nutricionista Lídia Casademont, que també hi afegeix: «No convertim el confinament com fem sempre els caps de setmana, sinó que hem de procurar mantenir la rutina».

Les dues expertes coincideixen en el fet que és important ser conscients que, mentre estem confinats a casa, hem reduït l'activitat –o ho hauríem de fer– i, per tant, no necessitem la mateixa ingesta calòrica que abans. «Ens hem d'acostumar a menjar menys quantitat, hem de reduir racions», diu Ferrer. En definitiva, cadascú ha de ser conscient de com ha canviat la seva activitat i adaptar la dieta a això. Com el cas de les persones esportistes, Casademont els posa d'exemple, «els que tenien rutina de fer esport, ara han de reduir hidrats de carboni i calories perquè, si segueixen menjant com quan feien esport, pujaran de pes».

Consultes a distància

Per una altra banda, com es pot veure per xarxes socials i internet, han sorgit moltes iniciatives que conviden a cuinar a casa i fan propostes de menjar saludable. Anna Ferrer i Lídia Casademont ho valoren com una molt bona iniciativa, però, de moment, es limiten a fer un seguiment dels seus pacients i consulta a distància, a través de correu electrònic o telèfon.

Lídia Casademont ho té clar: «Sempre hem de mirar que el fet d'estar a casa sigui bo per a nosaltres». Ella veu la part positiva de tot això dient que «potser hi ha gent a la qual l'ajuda el confinament. Com estan més a casa, poden dedicar-hi més temps i cuidar-se més. O, els que ja es cuidaven, fer-ho millor».

En definitiva, fer una dieta saludable, equilibrada i lleugera, «així, no hi hauria d'haver cap problema encara que això duri molt», explica la nutricionista figuerenca.



Menú per a aquests dies

Lídia Casademont proposa un exemple del que podria ser un menú saludable per a aquests dies:



Esmorzar «de qualitat»: Torrada de pa amb una mica de gall d'indi i cafè amb llet.

Mig matí. Una peça de fruita.

Dinar. Un plat «amb una mica de tot»: la meitat de verdura, cuita o crua, un quart de proteïna (llegum o peix) i la resta de patata, arròs o una mica de pa. I, de postres, fruita fresca de temporada (pera, poma, plàtan, pinya, maduixes, taronja i mandarina). «És important anar-les combinant per obtenir diferents vitamines», assenyala l'experta.

Berenar. Un iogurt, una peça de fruita o un grapat (25-30 g) de fruits secs.

Sopar «lleuger». Crema de verdura o caldo de fideus i una truita de dos ous o peix al forn, i, de postres, iogurt o una fruita.

Foto: Anna Ferrer

Menjar de veritat

Anna Ferrer recomana basar la dieta en aliments frescos, com les fruites i verdures, carn i peix. A més de «beure molta aigua i coses calentes», Ferrer diu que les infusions i els caldos «van molt bé i donen sensació d'estar tip, que pot ajudar a combatre el fet de picar entre hores». Un altre aspecte important, a més de fer exercici «com es pugui», és prendre molts aliments amb vitamina C «per pujar el sistema immunitari».