Fosa a negre en el cinema espanyol pel coronavirus

L'estat d'alarma decretat pel Govern després de la crisi sanitària del coronavirus ha generat una incertesa total en el si de la indústria cinematogràfica espanyola. S'han cancel·lat les estrenes i s'han tancat els cinemes. Les distribuïdores han interromput el seu funcionament. Tampoc es podran exhibir nous treballs perquè no hi ha festivals, així que els mercats estan també abocats a la paràlisi. Els rodatges que estaven en marxa s'han suspès i els que estaven preparant s'han quedat sense data d'inici.

La indústria de cinema és com una cadena molt ben greixada en la qual cada baula sustenta a el següent, de manera que sense un és impossible que funcioni l'altre. Ara totes les peces del dispositiu estan detingudes, fet que suposa pèrdues econòmiques i un futur incert per als diferents professionals. El Periódico de Catalunya ha volgut parlar amb representants dels principals sectors (directors, productors, distribuïdors, exhibidors, festivals) perquè ens expliquin de quina manera els ha afectat, i els afectarà, aquesta sobtada i greu paràlisi:

SECUN DE LA ROSA | actor | Rodava la seva òpera prima com a director

Portem anys veient a Secun de la Rosa sobre els escenaris, en sèries de televisió d'èxit com 'Aída' o en pel·lícules com 'El bar', però el seu màxim somni era dirigir una pel·lícula. I per fi ho havia aconseguit: fa tres setmanes iniciava el rodatge d' 'El Cover', una història plena de cançons ambientada en els hotels de Benidorm protagonitzada per Àlex Monner, Marina Salas, Juan Diego, Carolina Yuste i Maria Hervás. Precisament es trobava allà amb tot el seu equip tècnic i artístic quan va esclatar la crisi del coronavirus i va haver de suspendre-ho tot, deixant-lo en 'stand-by'.

"És una sensació molt rara, perquè d'una banda hi ha la por a la pandèmia, i després hi ha la teva pròpia pena per dins d'haver de frenar aquest projecte que era la il·lusió de la meva vida. A el principi et sents una mica egoistón, necessitava que em consolessin, que em donessin copets a l'esquena, però t'has de menjar una mica el teu orgull i minimitzar-donat la dimensió de la tragèdia global que travessem ", explica de la Rosa.

Tant Kiko Martínez, productor de Ningú és Perfecte P.C., com ell mateix van decidir parar el rodatge abans que s'establissin les mesures obligatòries de confinament dijous passat. "Tothom estava molt preocupat, en estat d'alerta, i rodar amb aquesta pressió, era impossible". Explica que el que havia de ser una història divertida i alegre, s'estava contaminant per la por.

"He sobreviscut a la Barcelona dels 70, dels 80, a l'època de la sida, a el teatre independent, a buscar-me la vida a Madrid, i quan faig la meva primera pel·lícula com a director, arriba una pandèmia. Ha estat un gran cop, però cal assumir-ho i esperar ".

ENRIQUE LÓPEZ LAVIGNE | productor

"La manca de certeses fa que tot s'estigui trontollant". Enrique López Lavigne, un dels titans de la producció cinematogràfica a Espanya, intenta mitigar des del confinament dels desastrosos efectes de l'aturada. En el seu cas particular, estava immers en el rodatge de 'L'àvia', la nova pel·lícula de Paco Plaza, i tenia a les portes d'estrena 'Els europeus', de Víctor García León. "Cada dia que passa has de surfejar-lo com pots. Rodar pel·lícules no és una activitat que puguis fer des de casa", assegura l'home darrere de 'Lo impossible', 'Verónica' o 'L'anomenada', entre moltes altres.

"Quan fas cinema sempre hi ha contingències que obliguen a parar. Però aquesta situació és molt més complexa". El productor apunta a un inevitable canvi de paradigma. "Igual que va passar després de l'11-S amb les formes de viatjar, és una incògnita saber com quedarà el cinema. I no només de les formes de consum [és a dir, que la gent deixi d'anar a sales en un futur i es llanci als braços de l' '' streaming '], sinó en general de el model de treball. La cadena s'ha trencat: els festivals com Màlaga o Canes, els mercats, els agents de vendes, la distribució en sales... Caldrà resetejar un model que ara mateix té un munt d'incògnites per aclarir ".

Sobre el previsible canvi d'hàbits de veure cinema i la hipotètica mort de les sales tradicionals, Lavigne creu que el que passi ara a la Xina i Corea del Sud, on la situació sembla relaxar-se, serà clau: "Caldrà veure si el públic torna amb ànsia als cinemes. en qualsevol cas, el que no mata engreixa. Però en un escenari molt diferent a què teníem fins fa pocs mesos ".

JOSÉ TITO | Cofundador de la distribuïdora 'L'Aventura Audiovisual'

La petita distribuïdora barcelonina 'L'Aventura Audiovisual' va viure un gloriós inici de 2020. Havien comprat els drets de 'Paràsits' a la Berlinale del 2019 i el seu magnífic ull clínic va tenir recompensa en forma de cinc Oscar per la pel·lícula de Bong Joon-ho i un èxit aclaparador a la taquilla. Però la crisi del coronavirus ho ha frenat tot de forma abrupta. "Teníem la pel·lícula encara en cartell i estava la número cinc del 'box office'. Hi havia recaptat a taquilla 7,7 milions d'euros i calculàvem que en els seus últims cops de cua arribaria fins als 8,5 milions ", explica José Tito, responsable, al costat de Ferran Herranz, de l'Aventura." I no podem queixar-nos, perquè fins ara havia fet un recorregut en sala espectacular. Però per a una empresa tan petita com la nostra, el percentatge d'aquests 700.000 euros que es deixaran d'ingressar a taquilla és moltíssim, la veritat ".

L'Aventura tenia previst estrenar la pel·lícula brasilera 'Bacurau' el 8 d'abril, premi de jurat de l'últim Cannes. "Hem perdut diners perquè pensàvem portar als directors [Kleber Mendonça Filho i Julià Dornelles] de promoció, i ja havíem comprat els bitllets i havíem fet ja un treball de premsa. Després serà complicat trobar dates per tornar a distribuir la pel·lícula i no sabrem si podran venir i als directors ", explica Tito. "En qualsevol cas, hi ha distribuïdores independents que ho tenen pitjor, perquè ja s'havien fet forts desemborsaments en màrqueting i publicitat, i això és ja difícil de recuperar". Per Tito, el més neguitejant de la situació és "la zona grisa" en què vivim: "Quant durarà això? ¿Seran dues setmanes o serà molt més? És difícil saber què fer. Ningú estava preparat per a una situació com aquesta, tan sobtada ".





OCTAVIO Alzola | Programador dels cinemes Renoir

Per primera vegada en la història d'Espanya, els cinemes han abaixat la persiana i tancat les taquilles. Octavio Alzola, que porta al capdavant de la programació i el màrqueting dels Cinema Renoir des del 2014, va sentir una pena immensa en saber que, per temps indefinit, les sales (un d'aquests pocs llocs que no descansen cap dia de l'any) no es podrien obrir. Havien tingut un bon 2019 i començat el 2020 amb molta força i ara tot el panorama sembla incert.

Per no perdre l'esperança entre tanta foscor, han iniciat la campanya 'Festival Renoir Chaplin', i han posat set pel·lícules de forma gratuïta i legal en arxius d'internet. "Volem proposar cada setmana alguna cosa diferent, la gent ho agraeix més que mai", explica.