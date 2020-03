Art per al confinament: sis museus que ofereixen visites i activitat online

El confinament pel coronavirus ha obligat a tancar al públic els museus per tot Espanya. Però moltes d'aquestes institucions, especialment les de major grandària, han activat diverses iniciatives a través de les seves pàgines web. Visites virtuals, videoanàlisis d'algunes de les seves obres mestres, diaris online d'artistes o cursos d'expert gratuïts són algunes de les activitats disponibles per als amants de l'art en les pàgines de diversos museus.





Museu del Prado

Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia



Museu Nacional Thyssen-Bornemisza

Elmanté habitualment unatant en el seu web com en les xarxes socials. A través del seu web es poden accedir a explicacions detallades dels seus fons i a diversos materials entorn de les col·leccions. A més, en el seu compte d'Instagram, @museoprado, i en el seu canal de YouTube es pot accedir a desenes d'explicacions d'obres i col·leccions, i als enregistraments de conferències, entre altres materials.A més, arran del confinament pel coronavirus, el Museu del Prado ha reactivat dos reeixits MOOC,conduïts per experts, entorn de. Les inscripcions ja estan obertes.Un altre museu amb una forta web, el, ha reforçat la seva secció multimèdia, que recull un gran nombre de vídeos i àudios de la programació del Museu, amb motiu del confinament. A més, compta amb la, on es pot accedir asobre les exposicions i enregistraments relacionats amb artistes i mostres, i el microsite Repensar Guernica, que permet aprofundir sobre l'obra mestra de Pablo Picasso.Amb l'etiqueta #ThyssenDesdeCasa, el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza ofereixt, vídeos temàtics, publicacions online i diverses activitats educatives.

Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670 from Museo Thyssen-Bornemisza on Vimeo.

Museu Guggenheim de Bilbao



Museu d'Art Contemporani de Barcelona

Museu de Belles arts de Bilbao

El Guggenheim ha pujat al seu web i als seus perfils oficials en xarxes socials diferentsque té actualment exposades. A més de, el Guggenheim ha pujat vídeos en els quals es pot veure el muntatge d'algunes exposicions, com la de Olafur Eliasson, la mostres estrella d'aquest primer trimestre de l'any.El MACBA ha activat un particularen el qual, cada dia, comparteix amb els visitantsque plantegen "vivències de distanciament del món i obres que porten implícita una proposta d'acció". Peter Friedl i Donald Crowhurst van inaugurar una experiència que es revela imprescindible per als amants de l'art contemporani. Com a complement, es pot aprofundir en els continguts sobre exposicions en el seu web i en els vídeos del seu canal de YouTube.El principal museu regional de Belles arts d'Espanya, el, reforça els seus continguts web i les publicacions en les seves xarxes socials i el seu nodrit canal de YouTube. A més, en el seu web ofereix, entorn de les seves col·leccions i exposicions.