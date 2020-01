Les claus del 'Blue Monday': per què aquest dilluns es considera el dia més trist

Des de fa alguns anys el tercer dilluns de gener es considera el pitjor dia de l'any. Dilluns trist, o 'Blue Monday', va sorgir d'una campanya ideada per una agència de viatges i s'aferrava a una suposada equació matemàtica que determinava que era el dia amb una major acumulació de factors que poden predisposar a la tristesa.

Al gener conflueixen una menor capacitat econòmica després els diners gastats en el Nadal, cert cansament per l'excés d'activitat durant les festes, els efectes de la sobrealimentació, la manca d'exercici, l'alcohol o la manca de llum, segons Jaime del Corral, psiquiatre de la Clínica nuestra Señora de la Paz de la Ordén de San Juan de Dios, a Madrid.

Tot i això, ha reconegut aquest expert que no hi ha cap evidència científica que determini que el tercer dilluns del mes sigui pitjor que el segon, o que altres dies de la mateixa setmana.

"El mes de gener és dolent per a la salut mental en general, però no hi ha cap dia en concret que sigui pitjor que un altre, com també hi ha altres mesos que poden ser fins i tot pitjors per a moltes persones. No cal sentir-se abocat a estar trist pel 'Blue Monday' ", ha defensat.

Un dels factors que fa que gener, amb independència del dia, sigui un mes dur de portar és per una menor disponibilitat econòmica, d'aquí l'anomenada costa de gener. Desembre és un mes de moltes despeses i, quan acaba, arriben les rebaixes, que resulten molt temptadores per a molts.

També és dur des del punt de vista emocional per la família, sobretot per als que tenen problemes amb algun dels seus membres o acaben de perdre un ésser estimat, ja que les festes nadalenques suposen molt desgast i evoquen temps millors.

Així mateix, gener també és un mes de balanç de l'any anterior i de propòsits per al que acaba de començar. I no complir-los, pot generar frustració. "Quan un tendeix a fer un balanç o es fa algun propòsit sempre pot trobar errors, i quan es fa per alguna cosa extexterna no sol dur molt bé", ha reconegut del Corral.

Però no és negatiu per a tothom, i "també hi ha gent a la qual el mes de gener li encanta i està d'un humor excel·lent perquè s'ho ha passat fenomenal", apunta aquest expert.

I en qualsevol cas, demana relativitzar aquesta tristesa, decaïment o ansietat si es produeix aquest mes perquè "tampoc és normal estar sempre bé". "Les respostes psicològiques males també són normals, són part de l'experiència normal d'una persona i les experimenta tothom", ha explicat.