Leonardo DiCaprio salva un home que portava 11 hores desaparegut al mar

Va ser el passat 30 de desembre. Leonardo DiCaprio es trobava gaudint d'unes vacances nadalenques en vaixell amb la seva nòvia, Camila Marrone, i un grup d'amics, quan van rebre una trucada enviada pel capità d'un iot a tots els vaixells de la zona prop de l'illa francesa de Saint-Barthélemy, al Carib.

En aquesta trucada, s'informava que un tripulant del iot Med Club havia caigut a l'aigua en un alt estat d'embriaguesa i havia estat arrossegat per la marea. Per casualitat el vaixell de DiCaprio es trobava justament a la zona on s'esperava trobar al nàufrag, de manera que l'actor i els seus amics es van unir a les tasques de recerca.

Just quan començava a capvespre van trobar amb el cos de l'home prop de l'illa Saba. Es trobava deshidratat i inconscient després d'onze hores surant a la deriva al mar.

Tal com expliquen els mitjans de comunicació 'The Sun' i 'E! News ', l'home, anomenat Victor, va ser atès per Leonardo i els seus amics, oferint-li aigua, menjar i roba seca, i després el van portar fins als guardacostes, on els esperava un equip d'emergència. Tota una gesta que va marcar el final d'any de l'actor i que segurament li va fer rememorar 'Titanic'.