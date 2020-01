'Els seus drets en joc' arriba a més de 2.800 de famílies amb dificultats econòmiques

La iniciativa s'emmarca en el projecte 'Joguina Educativa' que vol sensibilitzar sobre el valor educatiu, de creixement i de desenvolupament de la infància que tenen les joguines. La implicació d'un equip de 133 persones voluntàries, la col·laboració de 65 empreses i la participació de la ciutadania han fet possible aquesta campanya.

La Creu Roja Joventut ha posat fi a la 27a Campanya de recollida de joguines «Els Seus Drets en Joc» a les comarques gironines.

El repartiment de les joguines recollides entre les famílies amb més dificultats, que tot i la dificultat en el tram final per aconseguir joguina nova, s'ha pogut completar amb èxit, i ha permès arribar als 2.873 infants de les comarques gironines.

La implicació d'un equip de 133 persones voluntàries, la col·laboració de 65 empreses i la participació de la ciutadania sigui a través de les donacions de joguines (directament o mitjançant una donació econòmica amb aquesta finalitat), cedint espais per a la recollida o bé organitzant concerts on l'entrada era una joguina.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte 'Joguina Educativa' que Creu Roja Joventut desenvolupa durant tot l'any. Amb aquesta iniciativa vol sensibilitzar la població sobre el valor educatiu de les joguines i la seva importància com a eina per al creixement dels infants i per al desenvolupament de les seves capacitats i habilitats.