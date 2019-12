El truc perquè la rentadora torni a fer olor de nou i funcioni com el primer dia

La rentadora és un dels electrodomèstics que més hem de cuidar. No en va la nostra bugada i la roba que més ens agrada posar-nos depèn que funcioni correctament. Hi ha moltes ocasions en els quals encara que aquest electrodomèstic no estigui espatllat genera males olors i tenim la sensació que la roba no surt neta del tot. És igual les vegades que la rentis. La mala olor és especialment desagradable segons van passant els dies. Com podem solucionar-ho? Hem preguntat als experts en neteja i ho tenen clar. Només cal aplicar un truc senzill i, en una sola nit, pots fer que la teva rentadora estigui com nova.

La tècnica és senzilla. Posa lleixiu en dues baietes. Tingues en compte que estàs tractant amb un producte molt tòxic, de manera que si tens animals o nens petits a casa has de controlar-los durant les hores en què apliquis aquest remei.

Un cop tinguis les baietes mullades deixa-les sobre les gomes de la rentadora durant tota la nit. L'endemà retira les baietes i posa una mica de vinagre de neteja en el lloc del suavitzant. Fes un rentat llarg amb aigua calenta i la rentadora buida per evitar que hi quedin restes de lleixiu. I ja està.

Tingues en compte que és molt important sempre i en tot moment que tinguis cura la rentadora. És un dels electrodomèstics més cars que pots trobar. Els tècnics en aquest tipus d'electrodomèstics tenen clar que hi ha un error per sobre de tots que cal evitar: carregar en excés el tambor de l'aparell.