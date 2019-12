L'actriu Carlota Baleztena mostra la seva cara cremada pel làser: «Feia pudor de cremat i em feia mal»

Rep una invitació a un centre estètic per fer-se un tractament que elimina les taques de la cara i promocionar-lo a les seves xarxes socials (una forma de treballar de moltes "influencers") i acaba amb la cara cremada per un tractament làser. Aquesta és la història de l'actriu Carlota Baleztena que, a través del seu Instagram, ha mostrat les cremades de la cara i ha explicat la seva experiència.



La dona del joier Emiliano Suárez va rebre la petició d'una agència de comunicació per fer una col·laboració amb una clínica estètica i va acceptar. Va anar al centre a informar-se dels tractaments, li van dir que no eren agressius i el que va passar després és "una barbaritat", en paraules de l'actriu.



Mentre li feien el tractament "feia olor a cremat" i li feia mal, "moltíssim". "Els vaig demanar que paressin però em van dir que aguantés, que mereixia la pena. Vaig aguantar el dolor, que va ser bestial, i vaig sortir esparverada, plorant", explica l'actriu, coneguda per la seva participació en sèries com "Nada es para siempre" , "El comisario" o "Al salir de clase".





El vídeo d'Baleztena explicant la seva experiència a les xarxes socials ha acumulat milers de visualitzacions i comentaris dels seus seguidors.Per la seva banda, la clínica de la qual parla ha emès un comunicat en resposta al vídeo. Diuen que l'actriu va ser degudament informada i que si no es retracta