Risto Mejide i Laura Escanes ja són pares. La 'influencer' ha anunciat a través del seu compte d'Instagram que ha nascut la seva filla, Roma.



Si fa unes setmanes els dos utilitzaven els seus perfils a les xarxes socials per denunciar que havien estat víctimes d'un delicte per part d'una empresa que havia utilitzat la seva imatge per vendre productes, ara han mostrat una imatge en la qual estableixen el pes, el dia i la hora del naixement de Roma.



Laura Escanes ha compartit aquesta publicació sota el títol de: "Ja ets aquí", mentre que Risto Mejide ho ha fet establint la següent frase: "Els teus primers números". Roma ha nascut a les 23:52 de la nit del 2 d'octubre, pesant 3,555 quilos. És el segon fill de Mejide després de Julio, fruit de la seva relació amb Ruth Jiménez.