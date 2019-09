Lis G. Vida: «La sèrie de 'Paquita Salas' reflecteix 100% la realitat del sector»

De jove, a l'Elisabeth, li van dir que no servia per estudiar. Els seus pares, havent parlat amb el director de l'escola, van decidir que no seguís els estudis secundaris. En aquell moment va entrar al món laboral. Primer, en una empresa, després, a través de l'INEM, va trobar feina a una agència d'actors. «Vaig començar com la noia dels encàrrecs, molt poques hores i fent de missatgera». Amb el pas dels anys, va anar agafant responsabilitats i ascendint dins l'empresa. Es va fer un lloc, i va conèixer professionals del sector. Però la Lis seguia tenint l'espina dels estudis, i malgrat que treballava, va decidir combinar-ho amb els estudis. «Va costar molt poder tornar al sistema educatiu, perquè m'havia quedat amb segon de BUP, havia canviat el model i vaig haver de tornar a fer batxillerat. Era una situació molt estranya, amb vint i pocs anys, estava a l'institut envoltada d'adolescents». No obstant això, amb esforç i dedicació, va aconseguir llicenciar-se en pedagogia.

Amb l'arribada de la crisi, i amb les bones condicions laborals que tenia dins l'empresa, la van acomiadar. Llavors, tenia una relació amb un noi de l'Empordà i va decidir tirar-se a la piscina. «Vaig trobar feina en el sector educatiu, en un centre obert, Ksameu, i en una escola, i em vaig establir a Figueres». Dos anys després va quedar-se a l'atur i embarassada. «Vaig estar un any cuidant de la meva filla fins que vaig adonar-me que aquí hi havia molts actors, però mancava una bona agència». Ella explica que a la província de Girona hi ha altres agències d'actors i models, «agències que cobren molts diners per fer cursos i books, però el que s'ha de fer és moure la gent a càstings. El problema real és que aquestes agències, desgraciadament, no tenen els contactes per a fer-ho». Entre altres, les figuracions de la província, Lis G. Vida ha participat en el procés de càsting de figurants a Joc de Trons, i també en la gestió de figurants en anuncis de marques conegudes a Cadaqués. Reconeix, però, que com a representant d'actors de província de Girona «és un sector realment complicat. Els actors han d'anar a molts càstings a Barcelona i rebre moltes negatives abans no tenen una petita oportunitat». Diu que costa molt, però, per exemple, una de les actrius de Girona a la qual representa, Casandra Lungu, fa poc va rodar Wasp Network, amb la Penélope Cruz.

Amb un somriure sota el nas, Lis confessa que «la sèrie de Paquita Salas reflecteix 100% la realitat del meu sector. Són coses que passen, moments còmics». I sent mare de dos nens, d'anècdotes, n'hi ha moltíssimes. «Un dels projectes més importants de la meva carrera va ser l'última pel·lícula d'Amenábar a la qual vam participar. Estava parlant amb l'equip de producció per telèfon, i de cop se sent una veu cridant per darrere: 'Mama, ja he acabat del labavo!'». La feina de representant, com diu Lis G. Vida, és 7/24, 7 dies, 24 hores. No hi ha descans. «En aquest món, no hi ha respecte per l'horari i és molt complicat i esgotador», rep trucades a totes hores i, rotundament, no té vacances. Però li agrada, l'apassiona. Jordi Planas o Arantzazu Ruiz són dos dels actors representats per la Lis. Per a ella són el model a seguir; treballadors, bona gent i compromesos. «Saben que formen un equip amb la representant i responen». I és que, perquè et representi Lis G. Vida, s'ha d'enamorar de tu, «si no em desperta quelcom, no puc tenir-lo a l'agència. Si els tinc, és perquè hi crec».

En el que ha deixat de creure, però, és en la representació de menors d'edat. La Lis es mostra totalment contrària a portar nens i nenes a càstings, lamenta que «la pressió a la qual estan sotmeses no és bo per al seu desenvolupament. Soc pedagoga, i em poso les mans al cap quan hi ha mares i pares que insisteixen a portar els seus fills i filles a proves molt dures perquè, segons ells, són molt macos o ho fan molt bé. Tots ho són, però són nens, i se'ls ha de deixar gaudir de la infància». Per això, recomana als pares i mares que, si l'infant demostra aptituds, l'apuntin a teatre, a extraescolars, perquè s'ho passi bé. A partir d'aquí, ja es veurà quin camí escull el nen pel seu futur.