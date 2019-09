Cinc trucs per treure les arrugues de la roba sense planxar

Planxar és una de les tasques domèstiques que més costa. Preparar la taula de planxar, endollar la planxa i després anar passant-la per sobre de totes i cadascuna de les peces escollides suposa un suplici per a moltes persones.

Tot i que sovint és inevitable passar per tot el procés de planxa, hi ha ocasions en les quals podem estalviar-nos molt d'esforç seguint els següents trucs.

Vapor de la dutxa per treure les arrugues

Si t'has de dutxar amb aigua calenta aprofita per portar al bany aquelles peces de roba que vulguis allisar, com per exemple, bruses, camises, vestits o samarretes. Penja-les durant 15 minuts i comprovaràs com el vapor fa desaparèixer les arrugues sense esforç.

Utilitza un matalàs

Abans d'anar a dormir, posa la roba que vulguis planxar sota el matalàs. Has desplegar les peces de forma individual i deixar-les sota el pes del matalàs durant almenys una hora.

Planxa per als cabells



Aquest truc és fantàstic sobretot per als viatgers. Les planxes del cabell treuen les petites arrugues dels punys o colls. Passa la planxa de la mateixa manera que ho fas amb els cabells i digues adéu a les arrugues

Assecador

Penja la peça a la qual vols treure-li les arrugues en un penjador. Encén l'assecador a la seva mínima potència i dirigeix ??l'aire cap a les zones arrugades. El resultat serà espectacular i no et portarà massa temps.

Penjar la roba en penjadors

Quan guardem la roba a l'armari, la millor manera d'evitar arrugues és utilitzar els penjadors. De fet, si pengem les camises, jerseis o samarretes d'una perxa quant surten de la rentadora, i les deixem assecar així, evitarem qualsevol marca de pinces o d'un mal penjat.