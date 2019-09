Onze dones se sumen a les acusacions d'abús sexual contra Plácido Domingo

Un total d'11 dones s'han sumat a les acusacions d'abús sexual i comportament indegut contra el tenor espanyol Plácido Domingo, segons una informació publicada per l'agència nord-americana Associated Press (AP).

Una de les dones que acusen Domingo és Angela Turner Wilson, qui va treballar amb el tenor espanyol en l'obra "Le Cid" de Jules Massene, representada a l'Òpera de Washington durant la temporada 1999-2000, quan Domingo exercia com a director artístic de aquesta entitat.

D'acord amb el testimoni de la cantant, el tenor hauria ingressat al seu camerino abans d'una actuació i realitzat diversos tocaments, un comportament que la va deixar "atònita" i "humiliada".

Per la seva banda, les altres 10 dones, que no van ser identificades pel seu nom, han recordat "tocaments no desitjats, sol·licituds persistents de reunions privades, trucades telefòniques nocturnes i intents sobtats de besar-als llavis".

A més, en la nova denúncia pública sobre el suposat comportament del tenor, diversos empleats de la zona entre bastidors dels teatres van descriure, segons aquesta informació, com s'esforçaven per protegir les joves artistes davant les actituds de Domingo, en el que semblava ser un secret a veus.

EFE s'ha posat en contacte amb els representants de Domingo als Estats Units i amb l'Òpera de Los Angeles, que ell mateix dirigeix ??des de 2003, encara que no ha rebut resposta sobre les noves acusacions.

El passat 20 d'agost, fonts de la institució cultural han confirmat a Efe que havien designat a una advocada perquè investigui "de manera independent i exhaustiva" les acusacions, llavors per part de vuit cantants i una ballarina, de presumpte assetjament sexual.

"L'Òpera de Los Angeles ha contractat els serveis de l'advocada Debra Wong Yang, del bufet Gibson, Dunn & Crutcher, qui començarà la seva investigació de seguida", va afirmar un representant de la institució, que no ha tornat a oferir més detalls públics sobre les indagacions.

Fins al moment, l'Òpera de Los Angeles no és l'única organització musical que ha reaccionat a les acusacions contra Domingo.

Tant l'Orquestra de Filadèlfia com l'Òpera de San Francisco (EUA) van cancel·lar les actuacions del tenor previstes en la seva programació, una d'elles com la gran inauguració de la nova temporada.

No obstant això, al Teatro Real de Madrid va confirmar l'actuació prevista de Domingo per al proper mes de maig amb "La Traviata" i ha reiterat la seva "admiració i reconeixement" al tenor espanyol.

El coliseu madrileny va considerar que "les acusacions que s'aboquen sobre aquest tipus de comportaments, donades les seves conseqüències, han d'estar fundades i ser provades en les instàncies que corresponen".

En la seva primera aparició en públic després de la tempesta desfermada per aquestes acusacions, el passat 25 d'agost al Festival de Salzburg, Domingo va ser rebut amb ovacions i prolongats aplaudiments.

Altres teatres europeus com La Scala de Milà (Itàlia), la Royal Opera House de Londres i l'Òpera de Viena també mantenen les seves cites amb Domingo al·legant la seva presumpció d'innocència.

Per la seva banda, l'organització dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 va explicar la setmana passada a Efe que segueix de prop l'evolució de les acusacions d'assetjament sexual contra Domingo, que té previst actuar al Japó la primavera que en un esdeveniment previ a la cita esportiva.