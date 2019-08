Com escollir una motxilla adequada per la tornada a l'escola?

El mes de setembre és el mes de la "volta a l'escola", una època en la que sovint es reobre el debat sobre l'excés de pes que els escolars porten en les motxilles i és que, segons afirmen diferents experts, podria resultar perjudicial per a la seva salut, especialment per a les espatlles i l'esquena. Evidentment, en això té molt a veure el tipus de motxilla que utilitzin, la càrrega de la mateixa i la col·locació i postura del nen.

Com afirma el Dr. Samuel Antuña, director de la Unitat de Patologia de Vithas Internacional, "en les motxilles infantils no s'ha de portar un pes excessiu perquè això pot suposar una causa de dolor a la regió cervical i en la zona del trapezis dels nens".

Llibres, carpetes, llibretes, estoig i un ampli repertori de material escolar conformen un equipatge diari que entre viatges d'anada i tornada pot suposar una càrrega excessiva per als escolars: "El pes total que transportin els nens no hauria d'excedir el 10% del pes corporal, ja que les espatlles no estan dissenyats per a suportar una càrrega major, de manera que si els sobrecarreguem es produirà tensió muscular i possibles lesions", assenyala el Dr. Antuña, que afegeix que "amb freqüència es veuen dolors cervicals, lumbars i, ocasionalment, contractures en els trapezis que poden afectar la vida dels estudiants".

En cas de detectar dolor a l'esquena o en les espatlles, rascades o que s'adormen els braços, es recomana consultar amb un especialista per a detectar possibles lesions: "Encara que no són els casos més freqüents, si el dolor persisteix més enllà d'una setmana, s'irradia pels braços i té una intensitat moderada, es recomana consultar amb un especialista".



Consells per a prevenir lesions a causa de la motxilla

- Es recomana una motxilla resistent i de doble distribució, és a dir, que es pugui carregar sobre les dues espatlles, de manera que el pes quedi equilibrat. Com adverteix el Dr. Antuña, "portar-la sobre una sola espatlla pot produir lesions".

- És necessari tenir en compte la grandària de la motxilla perquè sigui proporcional a l'esquena i altura del nen.

- L'ideal és que tingui corretges en la cintura i corretges amples en les espatlles per a distribuir la càrrega.

- Una alternativa és utilitzar les motxilles de rodes, que eviten la càrrega en les espatlles i en la columna.

- En qualsevol cas, és necessari no excedir-se amb el pes, ja sigui en una motxilla de penjar o en una motxilla tipus carret.

- Finalment, es recomana fomentar l'activitat física entre els nens per a l'enfortiment de l'esquena. La musculatura dels nens és feble i no està preparada per a aguantar molta càrrega.