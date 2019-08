El topless de Heidi Klum que (de moment) ha superat la censura d'Instagram

Heidi Klum es va casar el passat tres d'agost en una cerimònia privada a bord d'un iot de luxe a les costes de l'illa de Capri. Aquest és el segon casament que celebren Tom Kaulitz i Klum, després d'haver-se convertit legalment en matrimoni el passat mes de febrer.



Ara, la model porta quinze dies compartint tots els detalls de la seva lluna de mel al seu compte d'Instagram. L'hem vist gaudir de capbussades a les aigües cristal·lines de Capri, compartir petons amb el seu marit, lluir una àmplia diversitat de vestits i biquinis, anar en moto d'aigua... i ara ha decidit protagonitzar un dels topless de l'estiu.



Heidi Klum no ha tingut inconvenient a compartir una fotografia a les seves xarxes socials en què apareix somrient, amb la cabellera al vent i amb el tors descobert, lleument tapat amb una tovallola. La instantània, en blanc i negre està acompanyada per la frase 'tot el que veig és aigua'.





L'enrenou que ha format la fotografia ha estat pràcticament instantani i a les xarxes socials, si bé ja ha aguantat un dia.En to de broma, Heidi ja va publicar fa deu dies una foto on surava sense part de dalt del biquini a l'aigua,. Klum va acompanyar la publicació amb la frase 'topless per al meu marit'.