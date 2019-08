El 70% dels espanyols associa el seu estiu ideal a la cervesa i la paella

El 70 per cent dels espanyols identifiquen l'estiu ideal amb la cervesa i la paella; a pobles i platges; i acompanyats de la parella i la família, segons l'estudi 'El verano ideal de los españoles' que ha elaborat Madison Market Research i ha presentat aquest dijous Cerveceros de España.

"S'ha produït un empat tècnic perquè gairebé un terç dels espanyols tria la platja i gairebé un terç el poble, però l'entorn ideal és un poble a la platja", ha explicat el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla.

L'estudi, que s'ha elaborat a partir de 2.021 enquestes en línia, identifica les preferències socials i culturals de la població durant les seves vacances estivals. Segons ha subratllat Olalla, es pregunta sobre l'estiu ideal i l'estiu real dels espanyols, així com el paper de l'aperitiu i el consum en l'hostaleria aquest estiu.

Així, les dades mostren que per al 73,2 per cent la cervesa, en qualsevol de les seves variants, representa l'estiu al poble i per al 69,4 per cent l'estiu a la platja.

Al poble, els espanyols acompanyarien la beguda amb arròs (12,2%), una graella (9,5%) i truita de patates (9,4%). Per la seva banda, els que trien la platja s'estimen més l'arròs (11,3%), la truita de patates (8,4%) i els calamars (8,5%) com acompanyant.