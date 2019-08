L'alcohol que pots beure (i el que no) si no et vols engreixar

T'ho vols passar bé prenent unes cervesetes, un vermut o un combinat a la terrassa, però tems que això t'engreixi? Busques trucs per aprimar-te sense renunciar a la bona vida? Doncs fes-te les preguntes correctes. Nosaltres ens hem plantejat, per exemple, quin tipus de begudes alcohòliques engreixen més. Tots sabem que l'alcohol conté calories buides i que, per tant, està inclòs en la llista de les cinc coses que mai has de provar si vols perdre pes. Però, engreixen igual tots els tipus d'alcohol? Analitzem-ho, partint sempre de la base que l'alcohol que no engreixa gens és el que es queda a l'ampolla i que el millor que pots beure per al teu organisme és aigua.

Quant alcohol bevem i quantes calories té?

A Espanya, s'estima que gairebé cinc de cada cent calories que s'ingereixen diàriament de mitjana procedeixen del consum d'alcohol, segons les dades de la Fundació Espanyola de la Nutrició. Aquestes calories se sumen a les que ja prenem durant els àpats. Renunciar a l'alcohol ja pot suposar que perdis quilos sense adonar-te'n. I si a tot això afegim el sucre dels refrescos amb els quals se sol acompanyar el vodka, la ginebra, el whisky o el rom, el nombre de calories es pot disparar per sobre de la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut: 2.000 calories al dia per a un home i 1.800 per a una dona.

No només engreixa per les calories

L'alcohol impedeix que es cremin calories i els hidrats de carboni, per això no és aconsellable en cap cas abusar d'aquest tipus de begudes. Estiguis o no fent dieta.

El vodka, la pitjor beguda

Les begudes alcohòliques (a diferència del que passa amb els aliments envasats) no estan obligades a reflectir en l'etiqueta informació nutricional. No són, de fet, aliments pròpiament dits. Però es pot investigar per veure quins són els que més calories tenen.

Les calories d'una copa van en consonància amb la graduació. Al capdavant de la llista se situen, per tant, els licors, i en concret el vodka, amb 300 quilocalories per cada copa de 100 mil·lilitres (un parell de gots de xupito per exemple. Després hi ha l'anís (297 quilocalories), el whisky i el conyac (280), el rom i la ginebra (244), i l'orujo (222). La barreja més explosiva la porta la pinya colada (suc de llimona, coco i rom), una autèntica bomba amb 644 kcal (una hamburguesa Big Mac són 510 kcal)

La cervesa i el vi, els que menys

En canvi, la cervesa i el vi, dues de les begudes alcohòliques més consumides a casa nostra, estan entre les que menys engreixen. Així, en contra del que molts pensen, una canya de cervesa (200 cc) són només 70 kcal i una llauna, 105. En el cas del vi, una copa de vi negre suposen 74 kcal i de blanc, 79.