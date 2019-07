Troben morta dins d'una maleta una «influencer» russa

Ekaterina Karaglanova, una popular «influencer» russa de 24 anys, va ser trobada morta divendres passat a l'interior d'una maleta en el passadís del seu apartament en el qual vivia de lloguer a Moscou. Els pares de la jove van perdre el contacte amb ella durant uns dies i van acudir a buscar-la al seu habitatge, on van trobar el cos sense vida de la seva filla.



El cadàver presentava diverses ferides d'arma blanca, inclosa una mortal al coll. La jove, que s'havia graduat en Medicina recentment en una universitat de Rússia, comptava amb més de 89.000 seguidors en el seu compte d'Instagram, on publicava fotografies dels seus viatges i la seva vida personal.





La policia que investiga el cas no ha trobat rastres que hi hagués una baralla a l'apartament ni ha trobat cap arma. No obstant això, les càmeres de vigilància van captar a una exparella de la dona visitant l'edifici per un curt espai de temps dies després de la seva desaparició. El canal de televisió rus RenTV va informar que hi ha un detingut de 32 anys.Segons va informar la BBC, la policia va especular que podia haver estat assassinada per "gelosia", ja que fa poc temps va iniciar una nova relació amb una altra persona, amb qui tenia previst viatjar a Holanda el 30 de juliol per a celebrar el seu aniversari.