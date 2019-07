Mor Eduardo Gómez, Maxi a «La que se avecina», als 68 anys

L'actor, Eduardo Gómez ha mort aquest diumenge als 68 anys segons ha informat el director de la sèrie de televisió: "La que se avecina", la producció que més èxit li ha donat. Es tracta d'una perduda que suposarà un buit en molts dels seus espectadors, un home amb un sentit de l'humor irreprotxable i que s'ha deixat la pell en cada un dels papers que ha realitzat.

Alberto Caballero, director de la sèrie de televisió ho ha anunciat piulant que: "se'ns n'ha anat aquest ser meravellós, metrosexual, pensador i ment freda. bon viatge, Edu, i gràcies per tants anys de rialles i de bon rotllo. Ets història de la comèdia. Adéu, lleó".

Encara que la seva carrera com a intèrpret va començar als anys 90, no va ser fins que va tenir un paper a la sèrie d'Antena 3, "Aquí no hay quien viva", quan va començar a tenir veritablement èxit en el món de l'interpretació. Més tard, amb el mateix humor de sempre i la professionalitat que portava a tot arreu, interpretava a Maxi a "La que se avecina", on ha regalat als espectadors molt bons moments.

Es desconeixen les causes de la seva mort i cap familiar ni persona propera a l'actor ha exposat què ha passat.