Rafa Nadal encarrega un catamarà de luxe

Un nou catamarà està en el punt de mira de Rafa Nadal. El tennista mallorquí va gaudir d'unes vacances l'any passat acompanyat de la seva família a les illes Bahames durant les que va solcar el mar Carib a bord d'un catamarà de 23,3 metres de longitud amb acabats de luxe. El vaixell, un Sunreef Yachts, podria ser la raó per la qual l'esportista n'ha encarregat un. Espera tenir-lo en el seu poder a finals d'aquest any.

És possible que Nadal triés la drassana polonesa per trobar una embarcació que compleixi els requisits que demana: un catamarà de luxe d'uns 30 metres d'eslora i 10 de màniga. Segons Manacor Notícies, amb una embarcació d'aquest tipus s'haurien de realitzar reformes del moll de Porto Cristo per poder amarrar i poder maniobrar amb comoditat a causa de les seves grans dimensions.

Dins de les característiques que l'esportista requereix, encaixaria el model de gran luxe Sunreef Supreme 88 Power. Es tracta d'una embarcació el preu de la qual podria arribar a una xifra de 4.800.000 euros. Compta amb set cabines i una impressionant terrassa. Altres empreses que ofereixen embarcacions amb aquestes propietats són l'empresa alemanya Babaria Yats, o Nautitech.

Així, el tennista s'acomiadaria del seu antic Beethoven adquirit l'any 2016 i amb el qual ha navegat per les aigües mediterrànies de Mallorca, Eivissa i Formentera gaudint de la companyia dels seus amics i la seva parella, Xisca Perelló. El iot, actualment es ven per 2,6 milions d'euros al portal de l'empresa de compravenda d'embarcacions Camper and Nicholson.