Els peculiars biquinis d'última moda que arrasen a les xarxes socials

Pensa en un biquini temporal i que no estigui fet amb tela. Sembla impossible, però la veritat és que n'hi ha i, després d'haver estat vistos al Coachella, han causat furor a la setmana de The Zoo Project d'Eivissa.



La seva peculiaritat és que estan compostos únicament per trossos de cinta adhesiva metàl·lica tallats en formes geomètriques que s'enganxen directament sobre la pell.



Per la seva naturalesa són biquinis efímers, encara que el seu creador, Joel Álvarez, els concep més com una expressió artística. Autodenominat 'Rei de la Cinta', Álvarez va experimentar amb cinta negra per primera vegada el 2008 sobre el cos d'una model, i ara, més de deu anys després, la pàgina oficial d'Instagram de The Black Project té més de 379.000 seguidors i segueix causant estupor.





En els comentaris de les imatges publicades per Joel Alvarez: Com es fa per anar al lavabo amb ells? És realment possible utilitzar-los per banyar-se? La periodista Deni Kirkova va fer la prova utilitzant un durant un dia de platja i va concloure que per fer les necessitats més bàsiques calia enlairar i enganxar de nou la cinta i que en banyar-se els trossos queien.La cinta adhesiva que Álvarez utilitza per als seus treballs és a la venda a la pàgina web oficial del projecte. El preu dels vuit tipus de cinta disponibles (entre ells, de "sirena", "drac" o "unicorn") oscil·la entre els 20 i els 45 euros.A la pàgina web del projecte s'indica que s'estan buscant models mitjançant un formulari en el qual, entre altres dades personals com el pes o l'alçada, es demana introduir el nom del compte d'Instagram de l'interessat o interessada.