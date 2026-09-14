Tercera RFEF
L'Escala es val de l'efectivitat contra l'Europa B i el Peralada continua sense guanyar
Els anxovers vencen en el tram final en el Nou Sardenya (0-2) mentre que els xampanyers cauen a casa davant el Tona
Cap de setmana amb una de freda i una de calenta per als dos equips altempordanesos de Tercera Federació. L'Escala va sumar la primera victòria oficial de la temporada gràcies a una bona mostra d'efectivitat davant l'Europa B (0-2). El Peralada, per la seva banda, continua sense estrenar-se a la lliga després de caure en un ensopit duel a casa, contra el Tona (0-1).
L'Escala no va ser superior en joc al seu rival en el Nou Sardenya, especialment durant la primera meitat. El filial de l'Europa va tenir la pilota i va aconseguir que els anxovers haguessin de defensar massa a prop de la seva porteria, tal com va destacar negativament el tècnic David Gurillo un cop finalitzat el partit. Tot i això, l'Escala va aguantar. Jona Morilla va ser clau des de sota els tres pals.
Finalment, l'Europa B va pagar la manca de punteria i, per contra, els canvis visitants van resultar ser guanyadors. Van marcar dos suplents a les acaballes del duel. El primer el va fer Joan Maynau en el minut 78. A continuació, en el 82', Joel Arimany va sentenciar amb el segon. El davanter de Quart havia entrat a la gespa feia només dos minuts.
El Peralada, per la seva banda, continua amb un sol punt en les dues jornades que s'han disputat. Diumenge a la tarda, el Tona va endur-se la victòria del Municipal en un partit que no va destacar per tenir una gran quantitat d'ocasions. Els osonencs van tenir una bona sortida en la segona meitat que els va acabar donant els tres punts. Va fer el gol Toni Cao en el 52', finalitzant amb l'esperó una pilota rebutjada per Joel Ruiz.
Després de la segona setmana de lliga, l'Escala es col·loca setè amb tres punts, mentre que el Peralada és catorzè amb un. Aquest cap de setmana el Peralada visitarà el Vilanova i la Geltrú (dissabte a les sis de la tarda) i l'Escala anirà diumenge a les dotze a Cerdanyola.
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