Vòlei platja
La nissaga de vòlei platja que vola sobre la sorra de Vilafant
Els tres germans Galindo Martínez, amb el seu pare Albert com a entrenador, avancen competitivament en un esport poc practicat a la comarca
Alan Galindo, de catorze anys, s'ha penjat la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya d'aquest estiu
Quan els veus trepitjar la sorra, t'adones que estan en el seu medi natural. Els germans Alan, Kira i Deva Galindo Martínez mouen la pilota a la pista de vòlei platja de Vilafant com qui no vol la cosa, i es desplacen de punta a punta del terreny de joc com si, en comptes de trepitjar sorra, flotessin. Han practicat aquest esport durant tota la seva vida, entrenats pel seu pare, Albert Galindo. Galindo és jugador de vòlei pista i vòlei platja des de fa quasi quaranta anys i ha transmès aquesta passió als seus tres fills. "Cada any els pregunto si volen seguir jugant, i des de petits que ho han tingut clar", explica. Ara, la nissaga continua fent passes endavant -o, sovint, salts enlaire- i fins i tot ja aixeca títols destacats.
Primer podi estatal
Aquest estiu, Alan Galindo s'ha penjat la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques. El més gran dels tres germans té catorze anys i va representar Catalunya en el torneig celebrat a Lorca, a Múrcia, durant el mes de juliol. Només una igualada derrota en les semifinals contra l'equip de Madrid va impedir optar a alguna cosa més. Formava parella amb un jugador de l'Arenys amb qui només havia jugat en contra. "En cap moment va enfonsar-se i va saber animar el seu company quan estava una mica més malament després de perdre les semifinals. És una de les coses de les quals estic més content, perquè treballem molt la part actitudinal", analitza el seu pare i entrenador, conscient de la importància de l'aspecte mental en un esport que defineix com a "individual, tot i ser de parella".
Tot i la seva edat, Alan Galindo ja comença a competir en edat sènior -de fet, aquesta pròxima temporada jugarà al costat del seu pare- i es prepara per a cremar etapes en un esport poc practicat a Catalunya, però que té el somni olímpic com a premi final. De moment, se situa entre els jugadors catalans més destacats de la seva categoria. La falta de companys a la comarca amb la seva experiència fa que Alan hagi de guanyar-se les garrofes fora des de ben aviat: entrena a Vilafant, però ja competeix amb la samarreta del Castelldefels i s'habitua a tastar les platges de Barcelona i Tarragona. Amb l'equip del Baix Llobregat, Alan Galindo s'ha proclamat recentment campió de Catalunya per clubs.
Germanes i companyes
Tot darrere seu, les seves dues germanes petites també apunten maneres. S'entén ràpidament veient-les jugar. Encara són baixes, tal com marca la seva edat (Deva té dotze anys i Kira, onze), però arriben a cada vèrtex del rectangle de seixanta-quatre metres quadrats i no juguen ni una pilota sense sentit. Tot i ser alevines, ja han estat guanyadores del Campionat d'Hivern i del Campionat de Catalunya en una categoria d'edat superior, la infantil. Encara no han acompanyat el seu germà en el Campionat d'Espanya, però tot apunta que no tardaran gaire a fer-ho: "Juguen amb nenes més grans i en aquestes edats es nota molt, perquè algunes ja són altes i elles encara han de fer l'estirada", diu Albert Galindo. Per ara, supleixen el hàndicap físic amb un gran talent en el toc de pilota i amb una destacada mobilitat.
La seva sinergia com a germanes ajuda a l'hora de competir sobre la sorra, però els seus pares s'esforcen a fer-les jugar al costat d'altres jugadores. "En el vòlei platja t'has d'adaptar molt a la teva parella. A la Lliga d'Hivern han jugat amb altres nenes i els ha anat molt bé", destaca el seu entrenador. Compara el fet de formar parella amb un matrimoni: "T'has d'adaptar a les característiques de joc del company per a funcionar i has de saber estirar-lo quan no està bé".
La idea en el vòlei platja professional és formar una parella estable a l'hora de competir, però en la formació de base és important anar variant. "Jugant es barallaven molt, perquè són germanes i tenen molta confiança. Jugar separades ha fet que, després, valoressin molt més el fet de competir juntes", apunta un Albert Galindo que, això sí, admet que li faria il·lusió veure-les juntes guanyant algun dia el Campionat d'Espanya.
La sorra, el terreny predilecte de la família
A la casa dels Galindo-Martínez tota pilota de vòlei és benvinguda, però la sorra sempre serà el terreny que més els ha atrapat. Albert Galindo va començar jugant i entrenant a la pista, en un temps en el qual el vòlei platja encara no tenia quasi presència a Catalunya. Ja sobre la sorra, va arribar a disputar proves del World Tour i Campionats d'Espanya ("abans era més fàcil que ara", reconeix). Un bon bagatge competitiu que espera que els seus fills arribin a superar.
Del vòlei platja, a Albert Galindo el va enganxar la possibilitat de tocar molts més cops la pilota que en la variant de pista. Com a entrenador de voleibol convencional, recorda que li tocava posar el focus en donar una funció a cada peça, millorar la coordinació i fer equip. Un treball més tàctic que tècnic i físic. En la sorra, apunta, el jugador ha de saber fer de tot: col·locar, rebre i rematar, i ha de fer-ho sobre un terreny en el qual costa moure's i, sovint, sota el sol a quaranta graus i amb la incidència del vent. "En el vòlei platja s'han de dominar totes les facetes, per això alguns jugadors de vòlei pista venen a jugar a la sorra i els costa", diu.
La psicologia interpreta un paper protagonista en el vòlei platja. Galindo narra una cruel possibilitat que a vegades es dona durant un partit: quan un dels dos jugadors està jugant malament, el rival pot dirigir el seu servei cap a ell cada cop, sense límit, i aquest no pot anar a la banqueta per a refer-se anímicament. Poden fer-te vint-i-un punts seguits i no pots fer res més que intentar canviar el xip com més aviat, millor.
D'aquí, el fort component individual que destaca el president del Club Voleibol Vilafant: cada jugador intervé constantment i la responsabilitat del que fa és seva, tot i que afecta directament el seu company. Els errors se solen veure molt més clarament que en un esport amb més integrants per equip. "Fa poc vam jugar en un circuit amb el meu fill i, en un moment d'un partit, els nostres rivals estaven barallant-se entre ells. Quan vam veure això, encara vam pressionar-los molt més. És un esport molt cruel", opina. En el cas dels nens, competir en vòlei platja és un veritable repte per a posar a prova la seva personalitat.
Horitzó olímpic
Ara per ara, els germans Galindo Martínez van adquirint experiència sense obsessionar-se en el futur. Ara bé: tenen a prop el cas del rosinc Xavi Bosma, medallista en els Jocs Olímpics de 2004. Els Jocs Olímpics representen l'horitzó somiat per a qualsevol jugador de vòlei platja. El físic marcarà bona part de les seves opcions; en el seu esport, els jugadors són cada cop més alts i, en el cas dels homes, és molt freqüent que superin el metre noranta i, en algun cas, fins i tot els dos metres d'alçada. "Si l'Alan arriba a estar entre el metre vuitanta-cinc i el metre noranta, continua amb aquesta progressió i vol continuar jugant, d’aquí a deu anys ja veurem fins on pot arribar", expressa el seu pare. De moment, a poc a poc i bona lletra: "És molt bon estudiant i vol ser astrofísic. M’agrada que pugui compaginar les dues coses", diu.
Parlant de Xavi Bosma, l'exjugador de voleibol està implicat en el projecte d'un centre d'esports de platja a Roses. Els Galindo-Martínez segueixen amb atenció el progrés d'aquest pla, ja que els oferiria un espai d'entrenament que els ajudaria a l'hora d'entrenar: "Per a nosaltres seria interessant, perquè la pista de Vilafant està molt bé, però no és la més adequada per a l'alt rendiment". Galindo assegura que "si en algun poble de la zona s'ha de fer un projecte d'aquest tipus, és a Roses". És allà, a Santa Margarida, on la família aprofita els estius per a practicar el vòlei platja al costat del mar. Allà poden jugar amb més gent i sortir del nucli familiar al qual estan acostumats quan entrenen.
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